محمد عبد الله: إدارة الأهلي أخطأت في ملف عاشور وفتحي.. ورسالة مرفوضة من فايلر

يرى محمد عبد الله مدرب الإنتاج الحربي، أن إدارة الأهلي لم تتعامل بشكل جيد في ملف عقود ثنائي الفريق حسام عاشور وأحمد فتحي.

وصرح عبد الله الذي لعب للأهلي والزمالك والإسماعيلي عبر برنامج ملعب أون تايم "عاشور خدم في الأهلي أكثر من 15 سنة كنت أتمنى أن يكون الختام أفضل من ذلك".

وتابع "كان لابد من تكريمه بشكل أفضل، وتجديد عقده لموسم ولو كان تحصيل حاصل، فهو ابن النادي ولم يبخل بقطرة عرق واحدة".

وتسائل "هل يضمن فايلر أن يخلو رباعي الوسط من الإصابات، الأهلي مرتبط بعدد كبير من المباريات، قد يحتاج عاشور في أي لحظة".

وأوضح لاعب الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق "عاشور ليس كبيرا، لم يكمل 35 عاما، ولديه قدرة على العطاء لعامين، ويرى أنه قادر، الأمر لا يتعلق بتكريم فقط".

وكرر عبد الله "إدارة الأهلي تعاملت أيضا بشكل خاطئ في ملف أحمد فتحي، فالعروض المالية متقاربة، وكل ما يتحدث به فتحي بند المشاركة في المباريات".

وأضاف "بالطبع لا يوجد بند في عقد أي لاعب بالعالم يضمن له المشاركة أساسيا، ولكن لا يصح أن يقول المدرب للاعبه لن تكون رقم 1".

وشدد "هذه الرسالة يجب ألا تصل من مدرب للاعبه بشكل صريح حتى إذا كانت الرغبة الحقيقية للمدير الفني".

واستطرد "الخطأ لا يتجزأ بالتأكيد هناك ترتيب بين ريني فايلر وإدارة النادي".

وأتم محمد عبد الله تصريحاته "بالطبع ألوم فتحي في ألا يضحي بتاريخه واسمه، لكنه يتطلع أيضا للعب والمشاركة في كأس العالم 2022، وإذا كان الأمر يخص العروض المالية فإن الفوارق بينها يمكن تعويضه بالإعلانات ومكافأة كل بطولة مع الأهلي".

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