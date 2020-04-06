سعفان: أرفض إسناد لقب الدوري للأهلي إذا ألغي الموسم.. وفايلر أفضل من جوزيه

يرفض سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي إسناد لقب الدوري للأهلي إذا لم يستأنف النشاط الكروي في ظل تفشي فيروس كورونا.

وتم تعليق النشاط الرياضي في مصر منذ ثلاثة أسابيع بسبب مخاطر انتشار فيروس كورونا.

صرح سعفان عبر قناة أون تايم سبورتس "الأهلي حسم الدوري بنسبة 80% وأتمنى أن يستأنف الموسم، ونتجاوز هذه الأزمة الحالية".

وتابع "لكن إذا ألغي الموسم، لا يتم إسناد اللقب للأهلي، بل إلغاء الموسم بأكمله من صعود وهبوط، ونبدأ الموسم الجديد".

وأوضح "إذا طالت الإجازة أكثر من 3 أسابيع، سنواجه مشكلة، لأنه حينها لابد من فترة إعداد جديدة لتجهيز اللاعبين في ظل ازدحام أجندة المباريات".

وأضاف مدرب الإسماعيلي "لا توجد منافسة هذا الموسم، الأهلي في القمة ويؤدي بشكل مميز، ومدربه ريني فايلر جيدا جدا، وقلت إنه أفضل من مانويل جوزيه، لأنه يعمل مع نوعية مختلفة من اللاعبين".

وشدد سعفان الصغ "الأهم صحة الناس، العالم كله في هلع وفزع إلا مصر، لقد انتبهنا للأمر منذ 15 يوما".

وأتم تصريحاته "في المغرب لمسنا تخوف المسؤولين هناك لذا تم إلغاء مباراتنا ضد الرجاء البيضاوي في البطولة العربية".

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