طاهر: فايلر مدرب مميز.. ويجب أخذ العبرة من جاريدو

يرى محمود طاهر رئيس الأهلي السابق أن ريني فايلر المدير الفني الحالي للأحمر على مستوى مميز ويملك الكثير من الإمكانيات الفنية التي سوف تساعد الفريق.

وقال طاهر عبر قناة أون تايم سبورتس: "فايلر مدرب مميز وأظهر ذلك مع الأهلي، ولكن يجب الصبر عليه وتقييمه جيدا عندما يتعرض لاختبارات صعبة".

وأضاف "ولكن هذا الأمر غير ممكن في الوقت الحالي بسبب توقف نشاط كرة القدم".

وأكمل "أيضا يجب أخذ العبرة من خوان كارلوس جاريدو مدرب الفريق الأسبق الذي فاز بلقب الكونفدرالية الإفريقية ولم يحالفه الحظ بعد ذلك مع الفريق".

وواصل حديثه عن فريق كرة القدم "بعد مرور فترة زمنية محددة يكون هناك احلال وتجديد في الفريق ولكن يجب أن نحدد القوام الأساسي ومن ثم نبني عليه وندعمه بالصفقات الجديدة والناشئين حتى نكون فريقا قويا قادرا على المنافسة والفوز بالألقاب".

وعن رأيه في إدارة قطاع الكرة في الأهلي رد قائلا: "ميزانية كرة القدم فقط حققت أرباحا أكثر من 30 مليون جنيه خلال رئاستي للأهلي، وفي فترة التوقف الحالية يجب دارسة كل الأمور الخاصة بكرة القدم لتفادي الخسائر المالية بسبب توقف النشاط".

وأتم تصريحاته "هذه الدراسة الكاملة للموقف الحالي ستجعل التعافي سريعا للغاية وتقلل من خسائر النادي المالية بمجرد عودة كرة القدم".

وتولى محمود طاهر رئاسة الأهلي منذ 2014 وحتى 2018 قبل الخسارة في انتخابات 2018 لصالح محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء الحالي.

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