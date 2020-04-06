طاهر: ذهبت لمصافحة الخطيب في نهائي إفريقيا لأنه رمز لـ الأهلي

شدد محمود طاهر على قيمة محمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي كأحد رموز القلعة الحمراء على مر التاريخ.

وقال طاهر رئيس الأهلي السابق في أول ظهور إعلامي له بعد ترك رئاسة الأهلي في 2018: "في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد في المغرب فوجئت بحضور محمود الخطيب وتواجده في مقصورة الملعب".

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس 1 "لذلك كان يجب أن أذهب إليه وأصافحه لمنحه قيمته ووضعه الكبير كأحد أساطير الأهلي وأيضا لما تربطنا من علاقة طيبة عبر سنوات طويلة".

وواصل "وبعدها تناقلت وسائل الإعلام هذه اللقطة وأشادت بها وبالحديث السريع الذي دار بيننا".

وأتم تصريحاته "الأهلي علمنا كيف نحافظ على رموزنا وما تراه الجماهير عبر الشاشات ما هو إلا مشاعر صادقة ليس بها أي تجميل للمواقف".

وتولى محمود طاهر رئاسة الأهلي منذ 2014 وحتى 2018 قبل الخسارة في انتخابات 2018 لصالح محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء الحالي.

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