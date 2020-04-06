علي جبر: لا أعرف ماذا حدث في مفاوضات الأهلي مع بيراميدز لضمي

الإثنين، 06 أبريل 2020 - 00:09

كتب : FilGoal

علي جبر - الأهلي - بيراميدز

تحدث علي جبر مدافع فريق بيراميدز ومنتخب مصر عن كواليس اقترابه في وقت سابق من الانضمام لـ الأهلي.

وقال علي جبر: "في بداية الأمر كانت المفاوضات بين الأهلي وبيراميدز من أجل انضمامي لـ الأهلي".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة النهار "بيراميدز رحب بفكرة رحيلي وانضمام لـ الأهلي، وأخبرتهم بأن القرار لهم ولا مشكلة لدي. أخبرتهم باتخاذ القرار الأفضل للنادي".

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وتابع "ولكن بعدها لا أعرف ماذا حدث. وتوقفت الأمر".

وأشار "لم أتحدث بشكل شخصي مع أي أحد ولا أعرف ماذا حدث بعد ذلك. تركت كافة الأمر بين الناديين".

علي جبر مدافع الزمالك السابق صاحب الـ 31 عاما ارتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية الماضي، قبل أن تتوقف الصفقة.

ولعب المدافع الدولي 20 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين.

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