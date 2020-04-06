علي جبر: لا أعرف ماذا حدث في مفاوضات الأهلي مع بيراميدز لضمي

تحدث علي جبر مدافع فريق بيراميدز ومنتخب مصر عن كواليس اقترابه في وقت سابق من الانضمام لـ الأهلي.

وقال علي جبر: "في بداية الأمر كانت المفاوضات بين الأهلي وبيراميدز من أجل انضمامي لـ الأهلي".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة النهار "بيراميدز رحب بفكرة رحيلي وانضمام لـ الأهلي، وأخبرتهم بأن القرار لهم ولا مشكلة لدي. أخبرتهم باتخاذ القرار الأفضل للنادي".

وتابع "ولكن بعدها لا أعرف ماذا حدث. وتوقفت الأمر".

وأشار "لم أتحدث بشكل شخصي مع أي أحد ولا أعرف ماذا حدث بعد ذلك. تركت كافة الأمر بين الناديين".

علي جبر مدافع الزمالك السابق صاحب الـ 31 عاما ارتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية الماضي، قبل أن تتوقف الصفقة.

ولعب المدافع الدولي 20 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ ايضا:

طارق حامد للحضري: الزمالك شرف لأي لاعب

هل دخل بيراميدز والأهلي سباق التعاقد مع حجازي

غريب في بلاد غريبة - محمد اليماني.. أذّن في مالطا

هنا جودة تكشف عن موقف لا تنساه في لعبة الأسئلة

كيف ترى أندية القسمين الثالث والرابع مبادرة اتحاد الكرة