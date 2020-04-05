اتحاد الكرة يعلنها: كلام نهائي.. وجيه أحمد وعزب حجاج يديران لجنة الحكام

الأحد، 05 أبريل 2020 - 22:57

كتب : عاطف شادي

وجيه احمد

أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي تولي وجيه أحمد وعزب حجاج مسؤولية رئاسة لجنة الحكام، وذلك بعد تقدم جمال الغندور باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه، وهو "القرار الرسمي الوحيد".

وتحدث وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة قائلا: "الاجتماع الأخير للجنة المكلفة بإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني، قررت وبشكل واضح أن يتولى وجيه أحمد وعزب حجاج رئاسة لجنة الحكام بشكل رسمي".

وأضاف في تصريحاته الرسمية "القرار نهائي وواضح تماما".

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وتابع "كل ما يشاع حول ترشيحات لأسماء حكام سواء سابقين أو حاليين لتولي رئاسة لجنة الحكام في هذه المرحلة، غير صحيح على الإطلاق".

وأكمل حديثه قائلا: " اللجنة قرارها نهائي وواضح للجميع ويتمثل في أن عزب حجاج ووجيه أحمد مكلفان بإدارة شئون لجنة الحكام، مشيرا إلى أنه لم يتفاوض أي من أعضاء اللجنة المؤقتة مع أي حكم لتولي المنصب على الإطلاق".

وتعجب المدير التنفيذي "من إقحام أسماء بعينها وترشيحات لحكام لرئاسة لجنة الحكام رغم أن قرار الإدارة واضح للجميع ولم يتم التطرق من قريب أو بعيد لأي بديل عنهما، وحجاج ووجيه يتوليان حاليا إدارة ملف الحكام بصورة كاملة".

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