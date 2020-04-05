اقتراح أرجنتيني بعودة كرة القدم دون ركلات حرة تجبنا للازدحام داخل منطقة الجزاء

"عندما تعود كرة القدم سنحاول ألا تشهد منطقة الجزاء أي ازدحام باللاعبين حتى لا يصاب أحد بفيروس كورونا".. كان هذا أحد الاقتراحات التي تخص عودة كرة القدم في الأرجنتين.

اقتراح غريب لعودة كرة القدم أثار دهشة كل من علم به في الأرجنتين.

صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلت الاقتراح وسط تعجب شديد من هذا المقترح.

وأبرز تلفزيون "كرونيكل" في الأرجنتين هذا الاقتراح والذي يقول إنه بعد عودة كرة القدم وانتهاء فترة الحجر الصحي في الأرجنتين بسبب انتشار فيروس كورونا يجب أن يتم تغيير بعض القوانين حرصا على سلامة اللاعبين.

ومن النقاط التي يريد الاقتراح تغييرها حرصا على سلامة اللاعبين، إلغاء الركلات الحرة في أي مكان في الملعب وكذلك إلغاء الركنيات، لأن هذه الكرات الثابتة ينتج عنها ازدحام بين اللاعبين داخل منطقة الجزاء.

ما قد يعرضهم للإصابة بفيروس كورونا من جديد إذا كان هناك لاعبا حامل مصابا بسبب التدخلات بين اللاعبين في الكرات الثابتة.

ولاقى هذا الاقتراح سخرية كبيرة من قبل ماركا التي وصفته "بالاقتراح الأكثر سريالية في الأرجنتين لعودة كرة القدم".

وتم إيقاف النشاط الكروي في الأرجنتين بسبب انتشار فيروس كورونا هناك.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ ايضا:

طارق حامد للحضري: الزمالك شرف لأي لاعب

هل دخل بيراميدز والأهلي سباق التعاقد مع حجازي

غريب في بلاد غريبة - محمد اليماني.. أذّن في مالطا

هنا جودة تكشف عن موقف لا تنساه في لعبة الأسئلة

كيف ترى أندية القسمين الثالث والرابع مبادرة اتحاد الكرة