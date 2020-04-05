حرب كلامية بين كابيلو ولاعبه السابق في مدريد: يتغوّط على نفسه كلما دخل الملعب

الأحد، 05 أبريل 2020 - 21:48

كتب : FilGoal

فابيو كابيلو

اكتفى فابيو كابيلو بإشراك كارلوس سيكريتاريو في 13 مباراة بالدوري الإسباني 1996\1997، وبعد حوالي ربع قرن، عاد لينال منه في العلن.

كابيلو درّب سيكريتاريو لمدة موسم في ريال مدريد، عام انتهى على رجيل المدرب الإيطالي رغم تتويجه بالدوري الإسباني.

وصرّح كابيلو عن سيكريتاريو: "عندما يدخلل الملعب واضعا قميص ريال مدريد... وسامحوني على لفظي، لكنه كان يتغوّط".

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وواصل كابيلو: "في التدريبات يوميا كان رائعا، وعندما يلعب مع منتخب بلاده لم يواجه أي مشاكل".

وأتم: "لكن عندما يدخل الملعب مرتديا قميص ريال مدريد، يكون كارثة، ويضيع أسهل التمريرات".

رد قوي

كابيلو تلقى ردا قويا من لاعبه السابق عبر صحيفة "تريبونا إكسبريسو" البرتغالية.

وقال سيكريتاريو: "حظيت بمدرب وبالرغم تعويله عليّ والدفع بي في التشكيل، فإنه لم يتحدث إليّ أبدا، لم يستدعني إلى مكتبه ليسأل عن حالي أبدا، لم يخبرني أبدا بما يجب عليّ تطويره".

وشدد: "أحترم كابيلو، إنه مدرب عظيم قام بعملٍ رائع، بالطبع، لكنه شخص سيئ".

وأكمل: "لو كنت خائفا لرحلت بنهاية الموسم عن ريال مدريد، لكني بقيت عكس كابيلو الذي ذهب لتدريب ميلان، لعله كان خائفا لأن النادي طالبه بالفوز بدوري أبطال أوروبا وهو اعتقد أنه غير قادر على تحقيق ذلك".

وأتم: "رحلت في منتصف الموسم التالي لأن أدائي لم يكن جيدا".

سيكريتاريو قضى نصف موسم في ريال مدريد بعد رحيل كابيلو، لم يشارك خلاله في أي مباراة، ليرحل في يناير، قبل أن يتوج الميرنجي بدوري أبطال أوروبا في نهاية الموسم لأول مرة منذ 32 عاما.

وأشرف كابيلو على تدريب ريال مدريد في موسمين منفصلين، الأول 1996\1997 وقاده للقب الدوري ورحل مباشرةً.

وبعد 10 سنوات عاد مجددا في 2006\2007، وقاده للقب دوري مستحيل أيضا، ثم رحل في نهايته.

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