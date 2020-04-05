كالتشيو ميركاتو: 3 أزمات يحاول يوفنتوس التغلب عليها لضم هاري كين

الأحد، 05 أبريل 2020 - 21:20

كتب : FilGoal

هاري كين - توتنام - أولمبياكوس

رغم معرفة يوفنتوس الإيطالي بصعوبة التعاقد مع هاري كين قائد منتخب إنجلترا ومهاجم توتنام، إلا أن النادي لا يمانع المحاولة.

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية ذكرت أن يوفنتوس بالفعل حدد الـ3 أزمات الرئيسية التي ستواجهه حال الدخول في مفاوضات لضم هاري كين من توتنام.

الأزمة الأولى وهي سعر اللاعب الكبير الذي قد يتخطى 100 مليون جنيه إسترليني.

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والأمر الثاني الذي سيبب مشكلة بالنسبة ليوفنتوس هو راتب اللاعب في حال انتقاله للنادي الإيطالي، والذي بالتأكيد سيتخطى الـ10 ملايين جنيه إسترليني سنويا.

وأخيرا وهي العقبة الكبرى أمام يوفنتوس في حالة رغبته في ضم هاري كين، وهي عملية سير المفاوضات مع دانيال ليفي رئيس نادي توتنام المعروف عنه صعوبة التفريط في لاعبيه وطلب مبالغ مالية كبيرة للغاية من أجل بيع أي لاعب.

وعلى عكس كل ما سبق من مشكلات ستواجه يوفنتوس عندما يحاول ضم هاري كين، فالنادي الإيطالي يراقب وضع اللاعب باهتمام لمعرفة إمكانية ضمه في الموسم المقبل.

هاري كين البالغ من العمر 27 عاما لعب الموسم الحالي مع توتنام 25 مباراة سجل خلالهم 17 هدفا.

لكنه يعاني حاليا من إصابة في الركبة لن يعود منها قبل عدة أسابيع.

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