ديلي ميل: يونايتد يتصل بوكيل دي لورينزو لمعرفة إمكانية ضمه

تواصل مسؤولو مانشستر يونايتد الإنجليزي بوكيل اللاعب جيوفاني دي لورينزو لاعب نابولي الإيطالي لمعرفة إمكانية التعاقد معه في فترة الانتقالات المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن مانشستر يونايتد أجرى اتصالات بوكيل المدافع الإيطالي لمعرفة موقفه من الاستمرار مع فريقه.

أضافت الصحيفة أن في حالة تلقي يونايتد رد من وكيل اللاعب يشير إلى إمكانية ضمه، سيدخل النادي الإنجليزي في مفاوضات مع نظيره الإيطالي فور فتح باب الانتقالات.

يأتي هذا ضمن خطة يونايتد لبناء فريق قوي ينافس على البطولات الإنجليزية والأوروبية الموسم المقبل، وذلك بعد تدعيم الفريق في يناير الماضي بلاعب الوسط المميز برونو فيرنانديز.

دي لورينزو البالغ من العمر 26 يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيمن ولاعب الوسط أيضا.

وينتهي تعاقده مع نابولي في عام 2024.

ولعب دي لورينزو مع نابولي في الموسم الحالي 35 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم هدفين وقدم 7 تمريرات حاسمة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا:

لعبة الأسئلة - هنا جودة تكشف عن موقف لا ينسى

كيف ترى أندية القسمين الثالث والرابع مبادرة اتحاد الكرة

تبرع سخي من بيراميدز

قصة أول محترف في تاريخ كرة القدم

نادر السيد يختار أجمل هدف سكن مرماه