ديلي ميل: يونايتد يتصل بوكيل دي لورينزو لمعرفة إمكانية ضمه

الأحد، 05 أبريل 2020 - 19:17

كتب : FilGoal

دي لورنزو

تواصل مسؤولو مانشستر يونايتد الإنجليزي بوكيل اللاعب جيوفاني دي لورينزو لاعب نابولي الإيطالي لمعرفة إمكانية التعاقد معه في فترة الانتقالات المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن مانشستر يونايتد أجرى اتصالات بوكيل المدافع الإيطالي لمعرفة موقفه من الاستمرار مع فريقه.

أضافت الصحيفة أن في حالة تلقي يونايتد رد من وكيل اللاعب يشير إلى إمكانية ضمه، سيدخل النادي الإنجليزي في مفاوضات مع نظيره الإيطالي فور فتح باب الانتقالات.

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يأتي هذا ضمن خطة يونايتد لبناء فريق قوي ينافس على البطولات الإنجليزية والأوروبية الموسم المقبل، وذلك بعد تدعيم الفريق في يناير الماضي بلاعب الوسط المميز برونو فيرنانديز.

دي لورينزو البالغ من العمر 26 يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيمن ولاعب الوسط أيضا.

وينتهي تعاقده مع نابولي في عام 2024.

ولعب دي لورينزو مع نابولي في الموسم الحالي 35 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم هدفين وقدم 7 تمريرات حاسمة.

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