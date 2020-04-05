لاعب آخر يهرب من سيلتا.. ولكن لأسباب رومانسية

حالة هروب أخرى شهدها نادي سيلتا فيجو الإسباني، بطلها الروسي فيدور سمولوف.

فبعد الدنماركي بيوني سيستو الذي قاد سيارته لـ 3000 كيلومتر وصولا إلى بلاده الدنمارك دون إطلاع ناديه، جاء الدور على سمولوف، لكن بوسيلة ودوافع مختلفة.

سمولوف كسر الحجر الصحي دون إذن ناديه، ورجع إلى روسيا بطائرة خاصة، في ظل توقف رحلات خطوط الطيران لتفشي فيروس كورونا.

إدارة سيلتا فيجو أكدت الأنباء عبر إذاعة جاليجا: "اللاعب طلب السماح بسفره إلى روسيا بشكل متكرر لأسباب شخصية. والنادي لم يستطع السماح له لأن رابطة الدوري الإسباني لم تعط الضوء الأخضر لذلك".

"لكن سمولوف أبلغنا قراره بحزم ورحل مع وعد بالعودة عندما ينتهي من شؤونه الخاصة".

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن سمولوف سيتعرض لغرامة مالية من إدارة النادي الجاليثي.

الصحيفة تكهنت أن الأسباب الشخصية التي أشار إليها سمولوف، هي عيد ميلاد خطيبته الثامن عشر.

فـ سمولوف على علاقة بـ ماريا يوماشيفا، حفيدة بوريس يلتسين أول رئيس لـ روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفييتي.

وفي وقت سابق، ذكر موقع RBC سبورت الروسي، أن سمولوف ينتظر إتمام يوماشيفا 18 عاما، حتى يتزوجها.

وانتقل سمولوف (30 عاما) إلى سيلتا في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة من لوكوموتيف موسكو.

ولم يخض سمولوف سوى 6 مباريات مع سيلتا سجل خلالها هدفا وحيدا في شباك ريال مدريد، قبل أن تنفجر أزمة كورونا وتتجمد كرة القدم.

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