رحلة هروب جنونية للاعب سيلتا من إسبانيا بواسطة سيارته

أقدم بيوني سيستو لاعب سيلتا فيجو على تصرف غير عادي، وارتحل من إسبانيا وصولا إلى بلاده الدنمارك برًا بسيارته.

بيوني سيستو النادي : سيلتا فيجو سيلتا فيجو

صحيفة "البايس" الإسبانية وصفت الأمر بـ "هروب الـ3000 كيلومتر"، وهي المسافة التي قطعها سيستو بواسطة سيارته.

ليكون سيستو قد خالف تعليمات ناديه وكسر الحجر الصحي، كما بات معرضا لغرامة مالية، إذ خالف كذلك تعليمات وزارة الصحة خلال حالة الطوارئ، إذ لا يُسمَح بالتنقلات بين دولة وأخرى إلا للضرورة القصوى.

واضطر سيستو إلى "الهروب" بسيارته الخاصة، بعد تعليق رحلات الطيران الجوية من وإلى إسبانيا التي تخوض حربا شرسة مع فيروس كورونا المتفشي في أنحائها.

بدأ الأمر قبل عادة أيام عندما قام فيليبي منيامبريس المدير الرياضي لـ سيلتا فيجو، بمهاتفة سيستو، دون أن يجيبه اللاعب الدنماركي.

ليتوجه أفراد من موظفي النادي إلى بيت اللاعب، ويكتشفوا أن سيارته غير موجودة، مع عدم تبيُن أي أثر لـ سيستو الذي كان قد أقدم على رحلته الجنونية بالفعل رفقة شقيقته التي كانت متواجدة معه في إسبانيا.

وذكرت شبكة ESPN أن سيلتا فيجو ينوي حل هذه المشكلة داخليا نقلا عن مصدر من النادي الجاليثي.

سيستو (25 عاما) مولود في أوغندا لوالدين لاجئين من جنوب السودان التي كانت مشتعلة بالحرب الأهلية، قبل أن تهاجر الأسرة إلى الدنمارك حيث ترعرع اللاعب.

وخطف سيستو أنظار القارة الأوروبية عام 2016 عندما سجل ذهابا وإياب في شباك مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي، وقتما كان لاعبا في ميتلاند، لينتقل إلى سيلتا في الصيف التالي.

لكن مسيرته في الدوري الإسباني شهد الكثير من التخبط، فبعد مشاركته باستمرار في أول موسمين، بات سيستو لاعبا هامشيا منذ الموسم الماضي.

وأثار سيستو الجدل قبل عام، عندما نشر مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام، ذكر فيه أنه يتبّع حمية غذائية منذ 21 يوما، تنطوي على تناول الفواكه فقط!

صحيفة "البايس" وصفته باللاعب اللغز في نظر زملائه، إذ يظهر حاملا كتب الفلسفة، كما يداوم على بعض العادات الغريبة مثل التمشية في الصباح الباكر في أنحاء المدينة.

وسجل سيستو 18 هدفا في 133 مباراة خاضها مع سيلتا، وصنع 14 هدفا.

وتواصل الارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا خلال الأيام الماضية، إذ سجلت البلاد 78799 حالة إصابة حتى كتابة هذه السطور، توفي منهم 6606 شخصا.

لتكون إسبانيا ثاني أكثر دول العالم فقدانا للأرواح جراء فيروس كورونا، بعد إيطاليا التي تجاوزت خسائرها البشرية حاجز الـ 10000.

فيما سجلت الدنمارك إصابة 2395 شخصا، و72 حالة وفاة.

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