"يريدون وضعنا مع الأشرار".. قادة فرق بريميرليج يرفضون تخفيض رواتبهم عبر واتساب

أنشأ القادة العشرين لفرق الدوري الإنجليزي، مجموعة مغلقة للتواصل فيما بينهم عبر تطبيق "واتساب" لمناقشة اقتراحات تخفيض رواتبهم خلال الفترة الحالية بسبب توقف كرة القدم جراء انتشار فيروس كورونا.

وزعمت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن جميع قادة فرق الدوري الإنجليزي يناقشون خلال مجموعة مغلقة بينهم على تطبيق "واتساب" كل الاقتراحات بشأن تخفيض رواتب اللاعبين والمدربين في الدوري الإنجليزي.

وخرجت الاقتراحات بعد اجتماع ممثلي الدوري الإنجليزي مع اتحاد اللاعبين المحترفين أمس السبت، بتخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 30% أثناء تعليق نشاط كرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وهذا ما اعترض عليه قادة الفرق في المجموعة فيما بينهم.

ووفقا لتقارير الصحيفة كتب أحد قادة فرق الدوري الإنجليزي معلقا على هذا الاقتراح "إنه اقتراح مقرف".

ويرى قادة فرق الدوري الإنجليزي أن تخفيض عقودهم وخصم نسبة 30% من رواتبهم وعودتها مرة أخرى للأندية أمر مرفوض تماما.

وأن التصرف السليم في هذا الموقف هو أن يتم التبرع بهذه النسبة من الرواتب لمكافحة انتشار فيروس كورونا ومساعدة المصابين وأيضا للجمعيات الخيرية وليس عودة المال إلى ملاك الأندية.

لكن النقطة الشائكة في هذه القضية هي أن الأندية تتحدث بشكل مباشر مع لاعبيها وتحاول اقناعهم بتخفيض رواتبهم.

على جانب آخر تم إبلاغ قادة فرق الدوري الإنجليزي بحجم الأزمة المالية الراهنة من خلال مكالمة بالفيديو من قبل بيل بوش المدير التنفيذي للدوري الإنجليزي وجوردون تايلور رئيس اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين، وأيضا المديرين والرؤساء التنفيذين للأندية.

وقيل لقادة فرق البريميرليج في هذا الاجتماع أن الأندية ستخسر 1.137 مليار جنيه إسترليني بسبب أزمة فيروس كورونا الحالية، وذلك بعدما فشلت جميع المفاوضات بين الطرفين للتوصل لحل وسط بشأن تخفيض الأجور.

وانتهت المكالمة دون التوصل لأي قرار.

الأمر الذي يغضب قادة فرق الدوري الإنجليزي بشدة بسبب تصويرهم على أنهم الأشرار الذين يرفضون مساعدة المحتاجين في هذه الظروف الصعبة.

ومن المنتظر أن يقدم كل ناد مقترحاته للاعبيه بشان تخفيض الرواتب ولكن بحد أقصى 30% من قيمة العقود.

وتوقفت مسابقة الدوري الإنجليزي بعد مرور 29 جولة. ليفربول يتصدر وحيدا وبانتظار 6 نقاط فقط لحسم اللقب رسميا.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت الجمعة، تمديد تعليق نشاط الدوري الإنجليزي لأجل غير مسمى.

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