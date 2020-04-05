إصابة لاعب حرس الحدود بقطع في الرباط الصليبي أثناء تدربه بالمنزل

الأحد، 05 أبريل 2020 - 00:45

كتب : أحمد شاكر

حرس الحدود - الدوري المصري

تعرض مصطفى الزناري لاعب نادي حرس الحدود لإصابة قوية عبارة عن قطع في الرباط الصليبي للركبة، أثناء تدربه في منزله.

وقال مصطفى الزناري: "كنت أتدرب في منزلي وأقفز على قدم واحدة بشكل طبيعي، ولكن فجأة قدمي الثابتة لم تساعدني أثناء الوقوف".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "خضعت لأشعة رنين على ركبتي وأرسلت الأمر لأكثر من طبيب والكل أكد الإصابة".

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وأوضح "تشخيص إصابتي عبارة عن قطع كامل في الرباط الصليبي، وكذلك قطع في الغضروف الهلالي".

وواصل "أنتظر الآن زوال الورم من ركبتي وبعدها سأخضع لعملية جراحية الأسبوع المقبل".

مصطفى الزناري صاحب الـ 21 عاما يلعب كقلب دفاع مع فريق حرس الحدود.

وشارك الزناري في 15 مباراة مع حرس الحدود هذا الموسم، قبل أن تتعرض المسابقة للإيقاف.

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