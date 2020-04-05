اختبار في البيت – إلى أي مدى تعرف ليونيل ميسي

الأحد، 05 أبريل 2020 - 10:33

كتب : FilGoal

اختبار في البيت

كل من يتابع كرة القدم يعرف الكثير حول ليونيل ميسي، لكن اختبارنا اليوم للمتخصصين والمتيمين بأسطورة كرة القدم الأرجنتينية وأيقونة برشلونة..

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم اختبار في البيت.

كم إجابة صحيحة ستسجلها في هذا الاختبار؟

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ليونيل ميسي اختبار في البيت خليك في البيت
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