اختبار في البيت – إلى أي مدى تعرف ليونيل ميسي

كل من يتابع كرة القدم يعرف الكثير حول ليونيل ميسي، لكن اختبارنا اليوم للمتخصصين والمتيمين بأسطورة كرة القدم الأرجنتينية وأيقونة برشلونة..

ليونيل ميسي النادي : برشلونة

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