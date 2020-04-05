اتحاد الكرة يعلن عن مبادرة لدعم لاعبي الدرجتين الثالثة والرابعة

أطلق الاتحاد المصري لكرة القدم مبادرة لدعم لاعبي دوري الدرجتين الثالثة والرابعة.

وجاءت المبادرة في هذه الظروف التي يمر بها العالم التي تتطلب مواجهة فيروس كورونا بإجراءات حازمة، مما تسبب في إيقاف النشاط الكروي ومن ثم توقف أي دخول مالية للاعبي القسمين.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري خلال الساعات المقبلة عن إنشاء صندوق لهذا الغرض مع الكشف عن رقم الحساب البنكي الداعم له.

ويفتح اتحاد الكرة الباب أمام نجوم كرة القدم وأندية القسم الممتاز والعاملين بها ومحبي اللعبة للمساهمة في هذه المبادرة الخيرية.

وتوقف النشاط الرياضي في مصر منذ منتصف المارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

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