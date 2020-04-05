اتحاد الكرة يعلن عن مبادرة لدعم لاعبي الدرجتين الثالثة والرابعة

الأحد، 05 أبريل 2020 - 08:53

كتب : أحمد الخولي

عمرو الجنايني

أطلق الاتحاد المصري لكرة القدم مبادرة لدعم لاعبي دوري الدرجتين الثالثة والرابعة.

وجاءت المبادرة في هذه الظروف التي يمر بها العالم التي تتطلب مواجهة فيروس كورونا بإجراءات حازمة، مما تسبب في إيقاف النشاط الكروي ومن ثم توقف أي دخول مالية للاعبي القسمين.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري خلال الساعات المقبلة عن إنشاء صندوق لهذا الغرض مع الكشف عن رقم الحساب البنكي الداعم له.

أخبار متعلقة
إصابة لاعب حرس الحدود بقطع في الرباط الصليبي أثناء تدربه بالمنزل وائل رياض: لن أنصح مصطفى محمد بالاحتراف حتى لا "يخوّنني" جمهور الزمالك أبو ريدة يدعو لإنشاء صندوق لدعم الرياضيين بسبب أزمة فيروس كورونا اسم على مسمى – الزمالك الكيني.. أسسه عاشق الكيان الأبيض بسبب "عباس زمالك"

ويفتح اتحاد الكرة الباب أمام نجوم كرة القدم وأندية القسم الممتاز والعاملين بها ومحبي اللعبة للمساهمة في هذه المبادرة الخيرية.

وتوقف النشاط الرياضي في مصر منذ منتصف المارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا:

حالة كورونا ثانية في الكرة المصرية

هلل ينتقل رمضان صبحي إلى فريق تريزيجيه السابق؟

سر اللقب - "البستاني" خوليو كروز

الاتحاد يعلن عن تحرك إيجابي من مدربه بسبب كورونا

قرار ليفربول يثير غضب عشاقه

أعظم 50 ظهير في تاريخ كرة القدم

اتحاد الكرة فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
فان دي بيك: لم اتفق مع ريال مدريد ولكن 3 دقيقة | أوروبا
مصدر في اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول القرار الأقرب لمستقبل الدوري المصري 24 دقيقة | مصر
متعب: أحزنني وصف بعض جماهير الأهلي لي بـ "العالة على الفريق" واعتذر لهم 45 دقيقة | مصر
اتحاد الكرة يعلن عن مبادرة لدعم لاعبي الدرجتين الثالثة والرابعة ساعة | مصر
إصابة لاعب حرس الحدود بقطع في الرباط الصليبي أثناء تدربه بالمنزل 9 ساعة | الدوري المصري
وائل رياض: لن أنصح مصطفى محمد بالاحتراف حتى لا "يخوّنني" جمهور الزمالك 9 ساعة | مصر
تقرير سعودي: إدارة النصر تفكر في التخلص من أحمد موسى.. وتتجه لتقليص الرواتب 10 ساعة | السعودية
بيرنلي يستغيث: سنخسر مبالغ هائلة لو ألغي الدوري الإنجليزي 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي يكشف لـ في الجول تفاصيل تعثر تجديد فتحي مع الأهلي.. وفسخ وكالة اللاعب 2 مصدر في بيراميدز يكشف لـ في الجول: تفاصيل الاتفاق المبدئي مع فتحي.. وقيمة راتبه كل موسم 3 في الجول يكشف كواليس جلسة الـ5 ساعات بين فتحي ولجنة التخطيط في الأهلي 4 بعد رحيل إكرامي وعاشور وفتحي.. تعرف على ترتيب قادة الأهلي للموسم المقبل
قد ينال إعجابك