مصدر في اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول القرار الأقرب لمستقبل الدوري المصري

الأحد، 05 أبريل 2020 - 09:29

كتب : وليد الحسيني

الأهلي - سموحة

ربط مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم مستقبل بطولة الدوري الممتاز بمستقبل البطولات العالمية.

وتوقف النشاط الرياضي في مصر منذ منتصف المارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال مصدر من داخل اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "لم يتم إتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل الدوري المصري، والظروف التي نمر بها يواجهها العالم كله بسبب فيروس كورونا".

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وأوضح "ما سيسري في العالم على مستقبل بطولات الدوري سيتم مثله في مصر".

وتابع "إذا تم إلغاء أو تأجيل بطولات الدوريات العالمية، سيتخذ الاتحاد قرارا مماثلا".

ثم أضاف "على الأقرب سيتم تجديد تأجيل النشاط الكروي مرة أخرى بعد انتهاء مدة التأجيل الجارية".

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