متعب: أحزنني وصف بعض جماهير الأهلي لي بـ "العالة على الفريق" واعتذر لهم

أبدى عماد متعب حزنه من الهجوم الشديد الذي تعرض له من بعض جماهير الأهلي في الأيام القليلة الماضية.

قال متعب عبر قناة أون تايم سبورتس "لم أفكر يوما في متابعة تعليقات الناس عني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تخيلوا.. هناك من قال عني فاشل وأنني كنت عالة على الفريق منذ ٢٠١٤".

وأضاف "أعتذر أنني كنت حملا ثقيلا على بعض جماهير الأهلي خلال الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٧، البعض قال أيضا متعب باع الأهلي من أجل التعاون السعودي رغم أن النادي الأهلي هو من جلب لي العرض، كلها تعليقات ضايقتني لأنها جاءت من بعض جماهير الأهلي".

وتابع "عندما تحدثت عن حسام عاشور وأحمد فتحي ووليد سليمان وشريف إكرامي بحكم علاقتي القوية بهم لسنوات طويلة، ومن أجل مصلحة النادي الأهلي، لم أقصد شيئا معينا".

وواصل عماد متعب "هناك من خرج ليتكلم عني (على المتغطي) للإيقاع بيني وجماهير الأهلي وعندما تحدثت معهم شخصيا، أنكروا أن كلامهم موجه لي، لقد وجدت اتجاها لتشويه صورتي، لا أعرف لماذا".

واستطرد "على مدار ٢٣ سنة مع الأهلي، لم أقصر للحظة، وإذا كان هناك بعض التقصير أعتذر، المثير أن بعض الجماهير تشكك في انتمائي، ويقولون أنني لا أحب النادي بل أتحدث سعيا لإسقاط الأهلي".

وشدد "لم أكن طامعا في شيء عند حديثي عن عاشور وفتحي وإكرامي ووليد، لن آخذ منهم شيئا سواء في الأهلي أو إذا انتقلوا لناد آخر، بل أتحدث بنية صافية، ولم يكن ببالي أن هناك من يتصيد كلامي أو يصطاد في الماء العكر للإيقاع بيني وجمهور الأهلي، وللأسف هذا ما يحدث حاليا من يريد أن يعلو، يصل على حساب زميله ليظهر أنه ينتمي بشكل كبير جدا على أساس أنني لم أفعل شيئا على مدار ٢٣ سنة".

وواصل "احترام إدارة الأهلي وإذا كنت أتحدث عن عدم مشاركتي فهذا يتعلق بشخص واحد وليس بالنادي الأهلي".

ووجه عماد متعب رسالة بقوله "أتمنى من يحاول الإيقاع بيني وبين الجماهير أن يتوقفوا، لأنهم للأسف نجحوا في ذلك بتوجيه تصريحاتي وتفسيرها في مسار آخر، وللأسف أعرف بعض الناس التي توجه الجماهير، وأعرف أن لهم مصالح واتجاهات معينة، لكن في النهاية لا يهمني سوى الأهلي وجماهيره".

واختتم متعب تصريحاته "لن ألوم على الجماهير بل من حاول الإيقاع بيني وبينهم ثم تنصلوا من الكلام، وقالوا إن كلامهم موجه لآخرين غير متعب وغالي، أتمنى من يهاجم يتحدث بالأسماء مباشرة وليس بكلام مرسل".

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