وادي دجلة تخصص مخزونها للطعام لمساعدة أطفال الشوارع والعمالة اليومية

الأحد، 05 أبريل 2020 - 15:57

كتب : FilGoal

شعار وادي دجلة

قررت إدارة أندية وادي دجلة دعم أطفال الشوارع والعمالة اليومية بتخصيص مخزونها من الطعام لمساعدتهم انطلاقا من مسؤولية دعم المجتمع بالفترة الحالية.

وكشف وادي دجلة في بيانه أنه "في إطار دعم الفئات شديدة الاحتياج للرعاية خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، في مواجهة جائجة فيروس كورونا أعلنت مجموعة أندية وادي دجلة عن المساهمة بمخزون الطعام بجميع الأندية بمحافظات مصر".

وأوضح "والذي يقدر بنحو 5000 كيلو من اللحوم والخضروات، بحيث يوزع نصفه والبالغ 2500 كيلو من اللحوم والخضراوات، على أكبر عدد من العمالة اليومية والعمالة غير المنتظمة في مختلف المناطق في محافظتي القاهرة والإسكندرية".

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وتابع "لدعم عائلاتهم والتخفيف عنهم في الوضع الحالي لسوق العمالة غير المنتظمة، الذي أثر بشكل كبير على أحوال معيشتهم بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وبقاء العديد منهم في المنزل".

وأضاف "كما وجهت مجموعة أندية وادى دجلة النصف الآخر من مخزون الطعام المقدر ب 2500 كيلو من اللحوم والخضراوات إلى مؤسسة فيس الخاصة بحماية أطفال الشوارع".

وواصل البيان "وسيصرف على وجه التحديد في أربعة ملاجئ مندرجين تحت رعاية وإدارة المؤسسة، للمساهمة في دعم واستمرارية عمل تلك الملاجئ والبقاء عليها مفتوحة لتقديم مختلف الخدمات لأطفال الشوارع".

ومن جانبه، قال طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادي وادى دجلة "نحن حريصون على المشاركة بشكل فعال لتخطي هذه الفترة الصعبة، فدورنا غير مقتصر على إعداد وتهيئة الكوادر الرياضية المجهزة، بل يشمل إسهاماتنا نحو المجتمع ومسؤوليتنا المجتمعية".

وأضاف "خاصًة في ظل تلك الظروف الاستثنائية التي تتطلب تكاتفنا جميعًا لرعاية ورفع مستوى الوعي عن الفئات التي تحتاج إلى دعم، مثل أطفال الشوارع أو العمالة غير المنتظمة والتي أدت الأوضاع الحالية إلى توقف أعمالها ومكوثها في المنزل".

وأتم تصريحاته "لذلك خصصنا مخزوننا ليذهب إلى أطفال الشوارع والعاملين باليومية لرفع العبء عن كاهلهم".

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