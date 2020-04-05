فيورنتينا يعلن تحول عينات ثلاثي الفريق من فيروس كورونا إلى سلبية

الأحد، 05 أبريل 2020 - 15:16

كتب : FilGoal

لاعبو فيورنتينا يحتفلون بالسباعية في مرمى روما

أعلن نادي فيورنتينا تعافي لاعبيه الثلاثة المصابين بفيروس كورونا وتحول نتائجهم إلى سلبية.

وكان الثلاثي باتريك كوترون وجيرمان بيزيلا ودوزان فلاهوفيتش قد تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا في وقت لاحق.

وكشف فيورنتينا في بيان رسمي "يسعدنا أن نعلن أن الاختبارات التي أجريت على الثلاثة لاعبين لم تعد إيجابية بالنسبة لفيروس كورونا".

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وتابع "نود أن ننتهز تلك الفرصة لنشكر الأطباء والممرضات والمستشفيات التي تواصل رعاية جميع المصابين في هذا الوقت الصعب لإيطاليا والعالم بأسره".

وأتم البيان "فيورنتينا يعمل مع عدد من المؤسسات والتي جمعت حتى الآن 760 ألف يورو واستخدمت الأموال لشراء معدات رئيسية لاستخدامها في مكافحة الوباء".

وتم إعلان بشكل رسمي إصابة 13 حالة بين لاعبي كرة القدم من الدوري الإيطالي بأندية يوفنتوس وفيورنتنيا وسامبدوريا وهيلاس فيرونا.

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