روني ينتقد مطالبة وزير الصحة الإنجليزي بتخفيض رواتب اللاعبين

انتقد واين روني أسطورة مانشستر يونايتد ولاعب ديربي كاونتي الحالي الحكومة الإنجليزية في الدعوة لخفض أجور لاعب كرة القدم.

واين روني النادي : ديربي كاونتي

ويرى روني أن لاعبي كرة القدم أصبحوا "كبش فداء" في وقت محاربة تفشي فيروس كورونا.

وكتب في عموده بصحيفة "صنداي تايمز": "إذا اتصلت بي الحكومة للمساعدة في دعم الممرضين ماليا أو شراء أجهزة للتنفس، سأكون فخوراً بذلك طالما علمت إلى أين تذهب الأموال".

واستدرك "أنا في وضع يمكنني فيه التخلي عن شيء ما، ولكن ليس كل لاعبي كرة القدم في نفس الوضع".

وواصل المهاجم الإنجليزي الدولي السابق "ولكن فجأة تم وضع المهنة بأكملها مع مطالبة بتخفيضات في الأجور بنسبة 30%، لماذا أصبح لاعبو كرة القدم فجأة كبش فداء؟".

وتابع "ما حدث في الأيام القليلة الماضية عار".

وشرح "أولا قال وزير الصحة مات هانكوك في تحديثه اليومي عن حالات فيروس كورونا إن على لاعبي الدوري الإنجليزي تخفيض أجورهم، بدلا من منح الأمة أحدث الأخبار حول أكبر أزمة واجهناها في حياتنا".

ثم أتم "لماذا كان رواتب لاعبي كرة القدم حتى في رأسه؟ هل كان يائسا لتحويل الانتباه عن تعامل حكومته مع هذا الوباء؟".

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” فإن لاعبو الدوري الإنجليزي، أٌبلغوا خلال اجتماع رابطة اللاعبين المحترفين مع ممثلي الدوري الإنجليزي، بأنه لهذا السبب سيطلب منهم تخفيق رواتبهم بقيمة 30% عن الموسم الجاري. ( اقرأ التفاصيل )

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