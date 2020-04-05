مانشستر سيتي أول ناد إنجليزي يؤكد لموظفيه التزامه بدفع الرواتب كاملة

أكد مانشستر سيتي لموظفيه التزامه بدفع رواتبهم خلال فترة العزل الصحي المفروضة في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأصبح مانشستر سيتي أول ناد إنجليزي يعلن عن موقفه برفض اقتطاع جزء من رواتب موظفيه.

وأرسل النادي لمئات من موظفيه تأكيدات عبر البريد الإلكتروني على استمرار دفع رواتبهم بشكل طبيعي رغم الأزمة.

وكشفت صحيفة "ذا صن" أن النادي أكد في رسائله للموظفين التزامه بالدفع دون مساعدة الحكومة الإنجليزية.

ويأتي قرار مانشستر سيتي، عكس موقف ليفربول الذي أعلن تسريح 60% من موظفيه مؤقتا ودفع 20% فقط من رواتبهم مع تكفل الحكومة بدفع المتبقي.

وأوضح ليفربول في بيانٍ له، أنه حوّل بعض موظفيه إلى الـ Furlough، وهو المصطلح الجاري استعماله في المملكة المتحدة بين المؤسسات التي تسرّح موظفيها مؤقتا، وتحوّل مسؤولية دفع رواتبهم إلى الحكومة.

ولا يعد ليفربول النادي الوحيد الذي أقدم على هذا القرار، وإنما أندية: نيوكاسل يونايتد، وتوتنام هوتسبير، وبورنموث، ونورويتش سيتي سرّحت موظفيها بشكل مؤقت كذلك.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت يوم الجمعة عن تمديد تعليق المسابقة لأجل غير مسمى حتى يصبح الوضع الصحي آمنا لعودة النشاط.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا

مصدر في اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول القرار الأقرب لمستقبل الدوري المصري

اختبار في البيت – إلى أي مدى تعرف ليونيل ميسي

اتحاد الكرة يعلن عن مبادرة لدعم لاعبي الدرجتين الثالثة والرابعة

متعب: أحزنني وصف بعض جماهير الأهلي لي بـ "العالة على الفريق" واعتذر لهم

إصابة لاعب حرس الحدود بقطع في الرباط الصليبي أثناء تدربه بالمنزل