فان جال: بعض الأندية تستخدم فيروس كورونا لصالحها

هاجم المدرب الهولندي المخضرم لويس فان جال أصحاب فكرة إلغاء الدوري الهولندي واتهم بعض الأندية باستخدام محاربة فيروس كورونا لصالحهم.

وكان مارك أوفرمارس المدير الفني لأياكس دعا الاتحاد الهولندي لكرة القدم لإلغاء الموسم وإعلان فريقه بطلا للدوري.

لكن فان جال لم يتعاطف مع هذا الرأي ويشعر أنه يجب تحديد الفائز على أرض الملعب بمساعدة الكيانات الحاكمة لكرة القدم.

وقال فان جال لصحيفة "ألجيمين داجبلاد": "يجب أن يكون الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم على استعداد لتعديل القواعد وتوفير بعض المساحة للتغييرات".

وأضاف الرجل الذي درب أياكس لست سنوات "ثم يمكننا البدء في العمل وضغط الموسم المقبل قليلا، مع المزيد من المباريات خلال الأسبوع".

وتابع "هناك أندية تستخدم أزمة فيروس كورونا لمصلحتها الخاصة ".

وأكمل مدرب برشلونة ومانشستر يونايتد الأسبق "بعد 25 مباراة، لا يمكن أن يكون هناك اتفاق لأياكس ليكون بطلا".

وأتم "ألكمار يمتلك نفس عدد النقاط ويتبقى 25% من الموسم".

ويمتلك أياكس 56 نقطة في صدارة الدوري الهولندي بفارق الأهداف عن ألكمار قبل 9 جولات من نهاية المسابقة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا

مصدر في اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول القرار الأقرب لمستقبل الدوري المصري

اختبار في البيت – إلى أي مدى تعرف ليونيل ميسي

اتحاد الكرة يعلن عن مبادرة لدعم لاعبي الدرجتين الثالثة والرابعة

متعب: أحزنني وصف بعض جماهير الأهلي لي بـ "العالة على الفريق" واعتذر لهم

إصابة لاعب حرس الحدود بقطع في الرباط الصليبي أثناء تدربه بالمنزل