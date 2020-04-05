مدافع مانشستر سيتي يعتذر بسبب حفل جنسي خلال فترة العزل الصحي

اعتذر كايل والكر مدافع مانشستر سيتي عن إقامة حفل جنسي خلال فترة العزل الصحي التي تطبقها السلطات الإنجليزية بسبب تفشي فيروس كورونا.

كايل وولكر النادي : مانشستر سيتي

وكشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية عن أن المدافع الإنجليزي الدولي استضاف حفلا جنسيا بمشاركة صديق وفتاتين، بعد وقت قليل من دعوته للناس للبقاء في منازلهم وعدم زيارة أحد.

وأشارت إلى أن إدارة مانشستر سيتي قد تغرم والكر بسبب مخالفته للتعليمات الصحية.

وأصدر ووكر اعتذارا عن تصرفه نشرته "ذا صن".

وقال مدافع سيتي في بيانه: "أريد أن أغتنم هذه الفرصة لإصدار اعتذار عام عن تصرفاتي التي قمت بها الأسبوع الماضي".

وتابع "أفهم أن موقفي كلاعب كرة قدم محترف يجلب المسؤولية لكوني قدوة".

ثم أضاف "على هذا النحو، أود الاعتذار لعائلتي وأصدقائي وللنادي والمشجعين والجمهور للتسبب في إحباطهم".

وواصل "هناك أبطال يصنعون فرقا كبيرا في المجتمع في الوقت الحالي، وكنت حريصا على المساعدة في تسليط الضوء على تضحياتهم الرائعة وعملهم المنقذ للحياة وتسليط الضوء عليهم خلال الأسبوع الماضي".

وأتم "أفعالي تتناقض بشكل مباشر مع ما كان يجب أن أفعله بخصوص العزل الصحي".

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