خليك في البيت - محمد محسن ولعبة الأسئلة.. الأفضل بمصر وموقف المنشطات لاينسى

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

هذه المرة مع أحد نجوم الكرة الطائرة، محمد محسن لاعب الزمالك ومنتخب مصر.

وكانت تلك هي إجاباته على الأسئلة:

- من أصعب لاعب واجهته؟

لوكاس حائط صد منتخب البرازيل.

- لاعب تطمئن بوجوده في فريقك؟

ليس لاعب بعينه ولكن هو توفيق الله عز وجل.

- إذا كنت بطلا لرياضة بخلاف الكرة الطائرة، فماذا ستكون؟

كرة القدم

- موقف لا تنساه في مسيرتك؟

أمر إيقافي بسبب المنشطات شيء لا ينسى ولكن الله عوضني كثيرا.

- مباراة لا تنساها وما السبب؟

مباراة منتخب مصر ضد إيران في كأس العالم باليابان والسبب هو فوزنا على واحد من أقوى منتخبات العالم ونجاحي في الحصول على 2 حائط صد بنهاية الشوط الرابع.

- هل تشجع كرة القدم؟ وما هو فريقك المفضل؟

محليا أنتمي للزمالك بالتأكيد لأنني لاعب داخل جدران النادي وألعب باسمه، وعالميا برشلونة.

- اختر أفضل 5 رياضيين تاريخيا على المستوى العالمي.

كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي (كرة قدم) - روجر فيدرير (تنس) - ليبرون جيمس (كرة سلة) - مايكل فيليبس (سباحة).

- اختر أفضل 5 رياضيين مصريين في التاريخ.

أحمد صلاح، عبد الله عبد السلام، أشرف أبو الحسن (كرة طائرة) - محمد صلاح، محمد أبو تريكة (كرة قدم) - أحمد الأحمر (كرة يد).

- ما هو العمل الفني المفضل إليك؟

مسلسل ظل الرئيس

- من هو الفنان الذي تنتظر أي عمل يقدمه؟

يوسف الشريف.

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