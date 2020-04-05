غريب في بلاد غريبة – فادي فريد.. عن اللعب في عمان وأكثر ما افتقده في مصر

غريب لأنه يخوض تجربة متفردة، وبلاد غريبة لأن المصريين لم يعتادوا اللعب في هذه الدوريات.

فادي فريد النادي : أسـوان

FilGoal.com يقدّم سلسلة غريب في بلاد غريبة، ليست إعادة نشر لرحلات أنيس منصور إلى اليمن والكونغو الديمقراطية؛ وإنما للنبش في رحلات احترافية غير عادية للاعبين المصريين.

في هذه السلسلة، لن نسأل أبطالها عن تجاربهم في الدوري التركي أو الإنجليزي أو السعودي أو حتى الألماني، بل سنطير إلى مناطق أكثر غموضًا.

حلقتنا اليوم مع فادي فريد مهاجم أسوان الحالي والأهلي السابق، الذي لعب بين يناير 2018 ويونيو 2018 للنصر العماني.

فكيف جاءت التجربة الخليجية غير المعتادة للمصريين بالنسبة لفادي فريد؟

كانت تجربة على سبيل الإعارة من الأهلي، دون مقابل مادي. الأمر جاء عن طريق بعض وكلاء اللاعبين عرضوا لقطات لي لحمزة الجمل ومحمد حمص اللذان كانا يتوليا المسؤولية الفنية للنادي.

هل واجهت مشاكل في اللغة؟

مع الوقت أصبحت أفهم اللهجة العمانية، مثلا عندما يريدون أن يقولوا (على طول) يقولون (سيدأ).

ماذا عن الطعام؟

هناك أكلة شهيرة هناك هي الدجاج المظبي، جربتها وطعمها كان رائعا.

ما هو أسوأ موقف تعرضت له في عمان؟

نادي النصر ينتمي لمدينة صلالة، وكنت أقيم هناك. في مرة كان لدينا مباراة في العاصمة مسقط، وبعد المباراة لم أعد إلى صلالة وطلبت من أحد الأصدقاء استضافتي في منزله في مسقط لكي أشتري بعض المستلزمات لخطوبتي، ولم يكن معي أموال فدفع لي مقابل تلك المستلزمات، ورديت الأموال عندما عدت إلى صلالة.

بالمناسبة، هذا الصديق حضر إلى مصر وقمت برد الجميل واستضفته.

كرويا، ما أبرز ما قدمته؟

أحرزت بطولة كأس السلطان قابوس لأول مرة منذ عام 2005، وأحرزت خلال البطولة هدفين وصنعت هدفا.

ما أكثر شيء افتقدته في مصر؟

الصحبة والعائلة، عندما تحل الساعة التاسعة في عمان ينتهي اليوم، وفي أيام الإجازة كنت أفتقد الخروج للشوارع.

بالمناسبة، عمان بلد أمان جدا.

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