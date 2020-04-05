كرة سلة - محترف الأهلي: وداع مؤقت لأعظم جماهير في العالم.. احموا أنفسكم بالبقاء في منازلكم

الأحد، 05 أبريل 2020 - 11:48

كتب : FilGoal

أليكس يونج - الأهلي - الزمالك - كرة سلة

وجه أليكس يونج محترف سلة الأهلي رسالة خاصة إلى جماهير النادي الذين وصفهم بالأعظم في العالم، وأشار إلى أن وداعه مؤقتا حتى يعود النشاط مجددا.

وقال يونج عبر رسالة الفيديو: "أود أن أشكركم، أحبكم جميعا، أريدكم أن تكونوا آمنين احموا أنفسكم وعائلاتكم وابقوا داخل المنازل".

وتابع "بسبب فيروس كورونا توقف دوري هذا الموسم وجميع الرياضات بأنحاء العالم".

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وأضاف "ولكن أتيحت لي الفرصة لألعب لأعظم جمهور في العالم ومصر جمهور الأهلي، لذا شكرا على دعمكم لي وللفريق".

وكان الأهلي قد وافق على فسخ عقد يونج بصورة جزئية على أن يعود اللاعب إلى بلاده بأمريكا خلال فترة التوقف دون تقاضي أموال على أن يعود فور استئناف مسابقة الدوري.

وتابع يونج "أتحدث معكم بصدق أحبكم جميعا، وللنادي الأهلي أيضا".

وأتم تصريحاته "وداعا، ولكن هذا ليس وداع هو أشبه بأراكم قريبا".

وكان الأهلي متقدما على الجزيرة 2-1 في مباريات نصف نهائي دوري السوبر للمحترفين قبل أن يتم تعليق النشاط الرياضي في مصر.

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