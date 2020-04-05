رئيس يويفا يعلن أقصى موعد لإقامة نهائي دوري أبطال أوروبا

الأحد، 05 أبريل 2020 - 10:55

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا

لا يزال موعد استئناف المسابقات الكروية مجهولا بسبب انتشار فيروس كورونا، إلا أن ألكسندر سيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وضع أغسطس كحد أقصى لإقامة نهائيي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ويتبقى 4 مباريات فقط من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وتأهل 4 فرق بالفعل إلى ربع النهائي.

وقال سيفيرين في مقابلة لقناة ZDF: "مسابقاتا دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي يجب الانتهاء منهما في شهر أغسطس على أقصى تقدير".

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وشدد رئيس يويفا "لدينا مرونة من حيث التواريخ وأوقات الانطلاق لأننا في وضع استثنائي".

وأضاف "لم يعد بإمكاننا استمرار المسابقة حتى سبتمبر أو أكتوبر".

وكان من المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا في أسطنبول يوم 30 مايو بينما نهائي الدوري الأوروبي قبلها بثلاثة أيام ببولندا.

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