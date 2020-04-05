فان دي بيك: لم اتفق مع ريال مدريد ولكن

الأحد، 05 أبريل 2020 - 09:50

كتب : محرر في الجول

دوني فان دي بيك - أياكس

نفى دون فان دي بيك نجم وسط أياكس توصله لاتفاق مع ريال مدريد للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم فان دي بيك صاحب الـ22 عاما بالانتقال إلى ريال مدريد، بعدما كان مرشحا للفريق الملكي قبل بداية الموسم الجاري.

وقال فان دي بيك لمجلة "Helden": "اللعب في الشمس دائمًا رائع، ولكن لا، لم أبدأ في تلقي دروس اللغة الإسبانية".

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وأوضح "لم أقل (نعم) لأي شخص حتى الآن، كل شيء مفتوح".

واستدرك "أعرف ما لدي هنا، أنا محبوب في أياكس وأحب أياكس".

ثم أضاف "يجب أن يكون شعوري إيجابيا في النادي، ليس فقط لأنهم يريدونني ولكن يجب أيضا أن أناسبهم في طريقة لعبهم".

وأتم "بالطبع أريد أن أعرف عدد المباريات الذي سيعطوني إياه".

ويعد دي بيك من أبرز المرشحين للانضمام إلى ريال مدريد مع إدواردو كامافينجا لاعب وسط ستاد رين الفرنسي.

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