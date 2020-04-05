وائل رياض: لن أنصح مصطفى محمد بالاحتراف حتى لا "يخوّنني" جمهور الزمالك

أبدى وائل رياض المدرب المساعد لمنتخب مصر الأولمبي، تحفظه عند سؤاله عن رغبته في احتراف مصطفى محمد من عدمها.

وائل رياض حل ضيفا على قناة أون تايم سبورت 2، واعترف برغبته في احتراف رمضان صبحي لاعب الأهلي.

وبرر "شيتوس" رغبته: "يجب على الجماهير إدراك أن أي لاعب مهما حقق من نجاحات وإنجازات مع الأهلي، فسيكون هدفه الاحتراف. نريد نماذج إضافية من محمد صلاح".

لكن عندما طُرح نفس التساؤل بخصوص مصطفى محمد، أجاب شيتوس: "لو أجبت بنعم، فسيظن جمهور الزمالك أنني أريد احترافه حتى يعود إلى مصر من بوابة الأهلي".

وأضاف: "أفصحت عن رأيي بصراحة بخصوص رمضان صبحي، لأن جمهور الأهلي لن يخونني، بينما سيخونني جمهور الزمالك".

وتحول رياض للحديث عن إنجاز التتويج بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية.

وأفصح شيتوس: "فور تولي المهمة، راسلني رمضان صبحي عبر واتساب، وطلب مني البدء في إجراءات ضمه، شعرت بسعادة بالغة خصوصا أنه لاعب لمنتخب مصر الأول ومحترف في إنجلترا".

وتطرق شيتوس لكواليس مباراة نصف النهائي أمام جنوب إفريقيا، والتي كانت بوابة مصر إلى طوكيو.

وقال رياض: "كنا سيئين للغاية في الشوط الأول، لدرجة أن شوقي غريب التفت إلينا وقال: (أغيّر كام لاعب؟؟ أغيّر 5؟)".

وواصل شيتوس: "اقترحنا عليه إخراج عبد الرحمن مجدي لأنه كان سيئا للغاية، لكن شوقي غريب قال لا، سنصبر عليه، وبالفعل سجل عبد الرحمن هدفين في الشوط الثاني".

وعقب: "شوقي غريب يمتلك خبرة كبيرة في التدريب، ونحن في طور اكتسابها".

ويعد شيتوس أحد أبرز لاعبي منتخب مصر الذي حقق برونزية كأس العالم للشباب عام 2001 تحت قيادة شوقي غريب.

وقتها تعرّض الفراعنة لهزيمة كارثية بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في دور المجموعات أمام الأرجنتين، لكن رد فعل شوقي غريب أذهل لاعبيه.

ويقول رياض: "بعد هزيمتنا بالسبعة وعودتنا لفندق الإقامة، فوجئنا بشوقي غريب يطلب منا أن نتجهز لأننا سنخرج لتناول العشاء".

وأضاف: "لم نفهم كيف يتصرف هكذا بعد الخسارة بالسبعة، ثم زاد الأمر غرابة عندما طالبنا في اليوم الثاني أن نجتمع للتنافس ألعاب الفيديو والكوتشينة".

وأكمل: "بل امتد الأمر إلى التدريبات، أمرنا بعمل تقسيمة، وهي الجزء المفضل لأي لاعب كرة قدم".

ويواصل وائل رياض: "مباراتنا الثالثة كانت أمام فنلندا، يومها صعد هاني أبو ريدة إلى الحافلة وقال لنا: لا أعرف عن فنلندا سوى تصنيعها للهواتف المحمولة النوكيا، لم أسمع عنها في كرة القدم. وبالفعل فزنا وعبرنا للدورو الثاني".

وائل رياض الذي قضى سنوات طويلة في صفوف الأهلي ضمن مراحله العمرية المختلفة، يمتلك وجهة نظر في قضية تجديد حسام عاشور القائد الحالي للفريق.

وقال وائل عريض: "كنت أتمنى أن يُعرَض على عاشور التجديد لمدة عام، حتى لو لن يلعب أي دقيقة".

واستفاض: "يتم إخباره أنه خارج حسابات المدرب تماما، ويتم إخبار المدرب أن قائمته ستكون 29 لاعبا بدلا من 30".

واكمل: "عندها لو فكّر عاشور في الأمر وقرر هو الرحيل بعد تأكده أنه خارج الحسابات الفنية، فلن يُلام أي طرف".

وأتم وائل رياض كاشفا عن وجهة نظره في هوية أفضل مدرب بالدوري المصري: "عماد النحاس بالطبع، لأنه يقود المقاولون العرب إلى مركز غيب طبيعي".

وأوضح: "من الطبيعي أن يكون الأهلي في المركز الأول، مع فايلر أو مع أي مدرب، وكذلك من الطبيعي أن يكون الزمالك في المركز الثاني أو الأول. أما الإنجاز فهو ما يفعله النحاس مع المقاولون".

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