تقرير سعودي: إدارة النصر تفكر في التخلص من أحمد موسى.. وتتجه لتقليص الرواتب

السبت، 04 أبريل 2020 - 23:37

كتب : FilGoal

أحمد موسى - النصر

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية تفكير إدارة نادي النصر السعودي بشكل جدي في "التخلص" من النيجيري أحمد موسى.

أحمد موسى

النادي : النصر

النصر

ويأتي قرار إدارة نادي النصر بسبب الراتب المرتفع الذي يصل إلى 7 ملايين يورو في الموسم الواحد، وفقا للتقرير السعودي.

وتتجه إدارة النصر لتقليص رواتب لاعبي الفريق الأول المرتفعة خلال الموسم المقبل، وفقا لمصادر الرياضية السعودية.

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ويرغب النادي في "تخفيف الأعباء المالية" التي تواجه الإدارة، واستثمار موارد النادي المالية بالطريقة المثلى باستقطاب لاعبين متميزين بأسعار معقولة، وفقا لما أوضحته الصحيفة.

النيجيري صاحب الـ 27 عاما انضم للنصر السعودي في 2018 قادما من ليستر سيتي الإنجليزي.

وشارك الجناح موسى في 22 مباراة هذا الموسم مع النصر، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 5 أهداف.

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