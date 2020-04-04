تحت شعار "لا يوجد فيروس كورونا".. استقلال دوشنبه يتوج بكأس السوبر الطاجكي

استقلال دوشنبه حقق لقب السوبر المحلي في طاجيكستان للمرة التاسعة في تاريخه من أصل 11 نسخة أقيمت للمسابقة، خبر لن يصل ولن تهتم به في يومك العادي.

ليس فقط الدوري البيلاروسي الذي يعمل في ظل إيقاف الأنشطة الرياضية حول العالم بسبب فيروس كورونا، بل الكرة في طاجيكستان أيضا بدأت في دوران (طالع التفاصيل).

مباراة السوبر الطاجيكستاني أقيمت اليوم بدون جماهير، ومن المفترض أن يبدأ الدوري بدءا من الغد 5 أبريل بإقامة 3 مباريات خلف أبواب مغلقة أيضا.

استقلال دوشنبه فاز بالسوبر عقب التفوق على جخند (وصيف الموسم الماضي في الدوري) بنتيجة 2-1.

The end of the match and our super cup! .#GoLions #Champions pic.twitter.com/sn5r98cl0c — FC Istiklol Dushanbe (@fcistiklol_2007) April 4, 2020

طاجيكستان تقع في وسط قارة آسيا ومن أحد الدول المنبثقة من الاتحاد السوفيتي عقب استقلالها عام 1991.

وانتقدت طاجيكستان على نطاق واسع لتنظيمها مسيرات وحفلات موسيقية وأحداث رياضية كبيرة للاحتفال برأس السنة الفارسية الجديدة في مارس الماضي متجاهلة تحذيرات منظمة الصحة العالمية بشأن التجمعات الاجتماعية الكبيرة.

فيما أصرت وزارة الصحة الطاجيكية على عدم وجود حالة مؤكدة لعدوى فيروس كورونا فى البلاد، وهو ما ظهر في المدرجات بوجود علم كبير كتب عليه "لا يوجد فيروس كورونا" رغم خلو المدرجات.

وقالت الوزارة إن 6272 شخصا تم احتجازهم تحت الحجر الإلزامي لمدة أسبوعين بعد وصولهم إلى طاجيكستان من الخارج بين 1 فبراير و 2 أبريل.

رياضيا يعد استقلال دوشنبه ممثل العاصمة الأكثر فوزا بلقب الدوري برصيد 8 ألقاب، إذ هيمن على اللقب في المواسم الستة الأخيرة، والأكثر حصدا للقب الكأس برصيد 7 ألقاب.

ويعد أفضل إنجاز للفريق الطاجكي هو الوصول لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي في 2015 و2017 وفي كلاهما خسر بنتيجة 1-0 أمام جوهور دار تعظيم الماليزي والقوة الجوية العراقي على الترتيب.

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