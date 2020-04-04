غريب في بلاد غريبة – أبو جريشة في الصين.. وعقبة اللغة والطعام

السبت، 04 أبريل 2020 - 13:25

كتب : ياسر الشريف

محمد محسن أبو جريشة

غريب لأنه يخوض تجربة متفردة، وبلاد غريبة لأن المصريين لم يعتادوا اللعب في هذه الدوريات.

FilGoal.com يقدّم سلسلة غريب في بلاد غريبة، ليست إعادة نشر لرحلات أنيس منصور إلى اليمن والكونغو الديمقراطية؛ وإنما للنبش في رحلات احترافية غير عادية للاعبين المصريين.

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في هذه السلسلة، لن نسأل أبطالها عن تجاربهم في الدوري التركي أو الإنجليزي أو السعودي أو حتى الألماني، بل سنطير إلى مناطق أكثر غموضًا.

بطل حلقة اليوم هو محمد محسن أبو جريشة، الذي لعب في زهيجيانج لوتشينج الصيني معارًا من الإسماعيلي بدايةً من فبراير 2008 وحتى نوفمبر من نفس العام.

فكيف كانت التجربة الآسيوية لسليل العائلة الكروية الأشهر في الإسماعيلية؟ دعونا ننتقل إلى الحوار.

كيف انتقلت إلى الدوري الصيني؟

في تلك الفترة، حدثت خلافات بيني ويحيى الكومي رئيس الإسماعيلي.

ثم وصلني عرض من زهيجيانج لوتشينج بترشيح من باتريس نوفو مدربي السابق في الإسماعيلي، ولذا وافقت على العرض.

حدثنا عن تجربتك مع اللغة الصينية.

لم أستطع تعلُم الصينية واعتمدت على مترجم باللغة الإنجليزية.

وهل تأقلمت مع الأكل الصيني؟

لم أعتد عليه، واعتمادي كان على اللحوم الباردة التي ترسلها أسرتي، بجانب تناول الأسماك.

كرويًا، ماذا حققت في الصين؟

كانت تجربة ناجحة، والنادي أراد تجديد تعاقدي، وقد وافقت وقتها، لكن إدارة الإسماعيلي الجديدة طالبتني بالعودة للفريق، ولذا عدت إلى الدوري المصري.

قبل انضمامي كان الفريق يحتل مركزا متأخرا في جدول الترتيب، لكننا استطعنا التقدُم إلى المركز السادس.

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