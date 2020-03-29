في العالم الموازي.. دوري بيلاروسيا مستمر بجماهير في حماية "الفودكا"

هل اشتقت إلى كرة الكرة؟ إن كانت الإجابة نعم، فهذا لأنك لا تتابع الدوري البيلاروسي!

من أصل 27 عضوا في الاتحاد الأوروبي، لا تُلعَب كرة القدم بشكل طبيعي سوى في دولة بيلاروسيا.

فمع تفشي فيروس كورونا في أنحاء الكرة الأرضية خلال الأسابيع والأشهر الماضية، جُمِدت الرياضة وعرفت كرة القدم التعليق، مصير لم يطل بيلاروسيا دونا عن بقية الأنحاء.

أمس السبت، لُعبت 6 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري البيلاروسي، وبحضور جماهيري دون أي استثناءات.

وفي صدام قوي، فاز إف سي مينسك على ضيفه وجاره دينامو مينسك في مباراة الدربي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مواجهة حضرها 3000 متفرج.

تقرير المباراة على موقع دينامو مينسك وصفها بـ "المباراة الرسمية الوحيدة على وجه كوكب الأرض".

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فقد تمكنت بيلاروسيا من بيع حقوق بث دوريها في أكثر من 10 بلدان، من ضمنها روسيا، والهند، وإسرائيل، إذ تخلو القنوات الرياضية مؤخرا من أي فعاليات.

ولا يتجاوز التعداد السكاني لـ بيلاروسيا 10 ملايين نسمة، ولم تسجل سوى 94 حالة إصابة بـ كورونا حتى اللحظة، دون الإعلان عن وفيات.

الفيروس الذي أثار الهلع في مكاتب الكثير من صانعي القرار حول العالم، لم يحرّك شعرة في جسد أليكساندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا.

وصرّح لوكاشينكو تعليقا على تخوف بعض مواطنيه وعدم رغبتهم في النزول للشارع: "اذهبوا إلى الساونا، واشربوا بعضا من الفودكا، وعودوا إلى عملكم".

كما وصف فيروس كورونا بـ "الذهان" في أحد تصريحاته يوم الجمعة الماضي.

من جانبه، صرّح أليكساندر ألينيك المتحدث باسم اتحاد الكورة: "اتخذنا التدابير التي اقترحتها وزارة الرياضة، كل من يتعاملون مع الجماهير يرتدون قفازات طبية".

ويتصدر إف سي مينسك المسابقة بـ6 نقاط من انتصارين، بفارق الأهداف عن 3 فرق أخرى.

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