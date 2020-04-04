خليك في البيت – باهر المحمدي يفجر مفاجأة في لعبة الأسئلة: مدبولي أحرف لاعب في مصر

السبت، 04 أبريل 2020 - 11:11

كتب : ياسر الشريف

باهر المحمدي

بين حازم إمام ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أبو تريكة، تراوحت إجابات معظم النجوم الذين استضافهم FilGoal.com في لعبة الأسئلة عن أحرف لاعب في مصر.

باهر المحمدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

ولكن باهر المحمدي قائد الإسماعيلي كان له رأيا آخر.

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

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وهذه كانت إجابات باهر المحمدي..

أول مرة ذهبت للاستاد؟

كنت بعمر الـ9 سنوات في نهائي كأس مصر بين إنبي والزمالك حيث كنت ضمن ناشئي إنبي.

أحرف لاعب في مصر؟

أحمد مدبولي.

سبب حبك للإسماعيلي؟

أنا من أبناء المحافظة وأحب الإسماعيلي مثل أبناء الإسماعيلية.

أقوى مهاجم واجهته؟

وهبي الخزري مهاجم منتخب تونس.

أفضل مدرب دربك؟

أحمد حسام "ميدو".

مثلك الأعلى؟

هاني رمزي.

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