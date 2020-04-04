فايلر: لدي مسؤولية في القاهرة.. وأتمنى أن تتعافى كرة القدم من كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 - 14:59

كتب : FilGoal

ريني فايلر - الأهلي

فضل ريني فايلر المدير الفني للأهلي البقاء في مصر بدلا من العودة لسويسرا في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا في العالم.

يتواجد ريني فايلر في فندق يضم 430 غرفة في القاهرة ولا يلتقي في الإفطار سوى مع 10 مديرين.

السويسري تحدث لموقع "aargauerzeitung" عن وقته الذي يقضيه في مصر قائلا: " منطقيا أود أن أكون مع عائلتي، لحسن الحظ الأمور تتحسن بشكل جيد ولدي أيضا مسؤولية هنا".

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وتابع "طالما أننا لا نعرف كيف يبدو المستقبل القريب، سأستمر في العمل هنا، على سبيل المثال، تطوير الفريق وأنواع التدريب ومهاراتي الشخصية. لقد قرأت أيضا الكثير وأمارس التدريبات بنفسي في الجيمانزيوم الخاص بالفندق ولدي الكثير من الوقت للتفكير".

يركض السويسري يوميا 10 كيلومترا وهو ما يأخد 46 دقيقة من وقته يوميا.

فايلر تحدث عن التعامل مع أزمة فيروس كورونا "أنا لست خبيرا. لكن أزمة كورونا تظهر أن درجة معينة من التنظيم ضرورية في كل مجال. وأتمنى أن تتعافي كرة القدم أيضا".

فايلر قاد الأهلي في 31 مباراة حقق الفوز في 25 وتعادل في 4 وخسر مباراة وحيدة.

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