السقا لـ في الجول: نتحرك في اتجاهين لتدعيم المصري.. وإلغاء الموسم يعني مشاركتنا في الكونفدرالية

كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لـ المصري البورسعيدي خطة النادي حال إلغاء الموسم الحالي من الدوري المصري وحل مشكلة القيد.

وتوقف الدوري المصري حتى 15 أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا، حال أغلب الدوريات حول العالم.

السقا قال لـ FilGoal.com: "إذا أُلغي الدورى هذا الموسم سيكون من حق النادى المصرى المشاركة فى الكونفدرالية الإفريقية اعتمادا على ترتيب موسم ٢٠١٨-٢٠١٩ والذى احتل فيه الفريق المركز الرابع، إلغاء الدورى هذا الموسم يلغى جميع نتائج الفرق".

وعن وجود عروض للاعبي الفريق رد"لم نتلق أى عرض رسمى لرحيل أى لاعب من الفريق، نريد ضم لاعبين جدد فى الفريق، هناك عجز واضح فى أكثر من مركز ولن نسمح برحيل أى لاعب إلا عن طريق الرؤية الفنية للجهاز الفنى بقيادة طارق العشرى".

وتابع "الحديث عن رحيل أى لاعب عن الفريق فى الوقت الحالى ليس ضمن دائرة تحركاتنا خاصة وأن المصرى لديه عقوبة بإيقاف القيد الصيفى".

يُمنع المصري البورسعيدي من قيد اللاعبين لمدة موسم ونصف، بسبب الأزمة الخاصة باللاعب شيخ موكورو.

وأضاف "نتحرك فى إتجاهين هما محاولة فتح القيد الصيفى وبشكل مكثف، كما نعمل على وضع خطة عمل وتدعيمات للفريق فى الموسم الجديد ولكن كل شئ مؤجل لحين انهاء أزمة إيقاف القيد".

وأتم "إذا تم حل مشكلة القيد وتم إلغاء الدورى ما يعنى مشاركتنا فى الكونفدرالية، سيكون علينا تكوين فريق قوى قادر على المنافسة على اللقب ومحو النتائج السلبية والظروف التى تعرض لها الفريق سابقا".

واحتل المصري المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 20، كما ودع الكونفدرالية الإفريقية من ربع النهائي أمام نهضة بركان المغربي.

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