مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: تجميد فتحي؟ الاعتماد عليه من عدمه في يد فايلر فقط

نفى مصدر بالنادي الأهلي صدور أي قرار إداري سواء من مجلس الإدارة، أو لجنة التخطيط، بتجميد أحمد فتحي.

أحمد فتحي النادي : الأهلي الأهلي

مفاوضات الأهلي وفتحي لتمديد عقد الظهير المخضرم فشلت، ليرحل فتحي عن الأهلي بنهاية الموسم لوجهة على الأغلب ستكون بيراميدز. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر مطلع داخل النادي لـFilGoal.com: "الدفع بأحمد فتحي والاعتماد عليه من عدمه عقب استئناف النشاط، أمر في يد ريني فايلر المدير الفني للفريق فقط".

وأضاف "من المنطقي السماح للسويسري باتخاذ ما يراه الأمر المناسب للفريق، خاصة وأن الموسم من المحتمل أن يمتد لشهر ديسمبر بسبب التوقف الإجباري الحالي لمواجهة تفشي فيروس كورونا".

ومن المنتظر أن يقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن تنتهي العقود والإعارات بنهاية الموسم فعليا، وليس بتاريخ الثلاثين من يونيو كما هو متعارف عليه بسبب الظروف الحالية".

وانضم أحمد فتحي للأهلي قادما من صفوف شيفيلد يونايتد الإنجليزي في عام 2007 ومنذ ذلك الحين غادر اللاعب الملقب بالجوكر القلعة الحمراء مرتين.

المرة الأولى كانت في عام 2013 حينما انتقل لهال سيتي الإنجليزي لستة أشهر على سبيل الإعارة.

فيما كانت المرة الثانية في عام 2014 حينما رحل في صفقة انتقال حر للدوري القطري وانضم لفريق أم صلال لثلاثة مواسم.

ذلك قبل أن يعود للأهلي مجددا في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع أم صلال.

وتوج أحمد فتحي مع الأهلي بتسع مرات للدوري المصري ومرة لكأس مصر، وأربع كؤوس السوبر المصري.

كما ظفر فتحي مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات والعدد ذاته للسوبر الإفريقي.

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