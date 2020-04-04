موندو ديبورتيفو: حالة كورونا ثالثة في برشلونة.. إصابة نائب بارتوميو

السبت، 04 أبريل 2020 - 13:13

كتب : FilGoal

رامون كاردونير

تعرض يوردي كاردونير النائب الأول لجوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة للإصابة بفيروس كورونا، بحسب تقرير إسباني.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن كاردونير هو الحالة الثالثة في النادي، بعد رامون كانال مدير الخدمات الطبية والطبيب جوسيب أنتوني جوتيريز، في وقت تتوقف كل تدريبات الفريق وتم إرسال لاعبو لا ماسيا إلى منازلهم.

ولكن موندو ديبورتيفو أكدت أن صاحب الـ57 يتعافى بشكل جيد من المرض في الوقت الحالي.

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وأكملت الصحيفة أن كاردونير يباشر مهام عمله عن طريق الفيديو كونفرينس دون مشاكل.

إسبانيا سجلت أكثر من 125 ألف حالة، وحوالي 12 ألف وفاة.

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