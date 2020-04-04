رفض البقاء بعد 30 يونيو فأنهى النادي تعاقده

السبت، 04 أبريل 2020 - 11:26

كتب : FilGoal

بييل ريباس - فوينلابرادا الإسباني

أعلن نادي فوينلابرادا الإسباني القابع في الدرجة الثانية الاتفاق على إنهاء تعاقده مع الحارس بييل ريباس.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، الحارس رفض عرضا من النادي يقضي باللعب حتى نهاية الموسم بأجر كامل حتى لو انتهى بعد 30 يونيو.

وينتهي عقد الحارس بنهاية الموسم ومن ثم يحق له الرحيل دون مقابل، لكنه فضل الرحيل بشكل مبكر في ظل توقف المسابقات في إسبانيا إثر تفشي فيروس كورونا.

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النادي عرض على جميع اللاعبين أجرا كاملا حتى انتهاء عقودهم وهو ما وافق عليه جميع أفراد الفريق، إلا أن الحارس ولاعب آخر رفضوا.

ريباس الحارس الأساسي لم ينتظر حتى نهاية تعاقده وقرر مغادرة النادي بالفعل.

ويحتل النادي المركز الـ 13 برصيد 39 نقطة في جدول ترتيب الدرجة الثانية الإسبانية بفارق 7 نقاط عن مقاعد الملحق المؤهل للدوري الإسباني.

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