حسين السيد يكشف المرة الوحيدة التي فاوضه فيها الزمالك.. واندهاش أحمد مرتضى السبت، 04 أبريل 2020 - 01:32 كتب : FilGoal مران الأهلي - حسين السيد حسين السيد الأهلي الزمالك نرشح لكم أخر الأخبار حسين السيد يكشف المرة الوحيدة التي فاوضه فيها الزمالك.. واندهاش أحمد مرتضى 2 ساعة | الدوري المصري مؤمن زكريا يشرح طبيعة برنامجه العلاجي.. ويكشف عن جلسة مع الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري أيمن أشرف: حسين السيد يستحق فرصة ثانية مع الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري ظهير إنبي لـ في الجول: أحلم مثل الجميع باللعب بقميص الأهلي ولكن 3 ساعة | الدوري المصري كاكا يثني على رونالدو الذي جاوره وميسي.. ويختار أفضل وأسوأ لحظاته 3 ساعة | أوروبا مالك لاريسا: نُغمض أعيننا أمام بعض الأمور التي يفعلها وردة.. لاعب موهوب 4 ساعة | المحترفون "عودة إيجوايين لـ ريفر بليت مستحيلة" 4 ساعة | أوروبا أبرتورا وكلاوسورا.. تعرف على أنظمة الدوري والهبوط في مسابقات أمريكا الجنوبية 5 ساعة | تقرير في الجول التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مؤمن زكريا يشرح طبيعة برنامجه العلاجي.. ويكشف عن جلسة مع الأهلي ظهير إنبي لـ في الجول: أحلم مثل الجميع باللعب بقميص الأهلي ولكن أيمن أشرف: حسين السيد يستحق فرصة ثانية مع الأهلي غريب في بلاد غريبة – عفروتو في أذربيجان "التي تنام مبكرا" فيفا يعلن أحقية من تخطوا 23 عاما المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021 الأكثر مشاهدة 1 نادر شوقي يكشف لـ في الجول تفاصيل تعثر تجديد فتحي مع الأهلي.. وفسخ وكالة اللاعب 2 مصدر في بيراميدز يكشف لـ في الجول: تفاصيل الاتفاق المبدئي مع فتحي.. وقيمة راتبه كل موسم 3 في الجول يكشف كواليس جلسة الـ5 ساعات بين فتحي ولجنة التخطيط في الأهلي 4 بعد رحيل إكرامي وعاشور وفتحي.. تعرف على ترتيب قادة الأهلي للموسم المقبل أمس اليوم غدا قد ينال إعجابك