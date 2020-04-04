أيمن أشرف: حسين السيد يستحق فرصة ثانية مع الأهلي

قال أيمن أشرف الظهير الأيسر للأهلي إن حسين السيد لاعب الفريق المعار إلى الصفاقسي التونسي يستحق الحصول على فرصة ثانية مع المارد الأحمر.

وقال أيمن أشرف لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم السبت: "حسين يستحق الحصول على فرصة جديدة مع الأهلي".

وأضاف "هو من اللاعبين المميزين في الجانبين الهجومي والدفاعي".

وعن ارتقائه ليصبح القائد الثاني للأهلي خلف محمد الشناوي بعد رحيل الثلاثي حسام عاشور وأحمد فتحي وشريف إكرامي بنهاية الموسم الجاري قال: "مسوؤلية صعبة".

وأكمل "اللعب في الأهلي يحملني مسؤولية كبيرة بكل تأكيد، لكن شارة القيادة مسؤولية أصعب".

وعن عودة النشاط الكروي قال: "أتمنى عودته في أسرع وقت بسبب الملل، لكن بكل تأكيد الكرة الآن ليست شيئا هاما أمام صحة أي شخص".

وبسؤاله عن رحيل الثلاثي قال: "سنفتقدهم جميعا بكل تأكيد، سأفتقد ثقافة إكرامي وقيادة عاشور وقوة فتحي في الملعب".

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