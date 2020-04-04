أيمن أشرف: حسين السيد يستحق فرصة ثانية مع الأهلي

السبت، 04 أبريل 2020 - 01:02

كتب : FilGoal

أيمن أشرف - الأهلي - الهلال

قال أيمن أشرف الظهير الأيسر للأهلي إن حسين السيد لاعب الفريق المعار إلى الصفاقسي التونسي يستحق الحصول على فرصة ثانية مع المارد الأحمر.

حسين السيد

النادي : الصفاقسي

أيمن أشرف

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال أيمن أشرف لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم السبت: "حسين يستحق الحصول على فرصة جديدة مع الأهلي".

وأضاف "هو من اللاعبين المميزين في الجانبين الهجومي والدفاعي".

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وعن ارتقائه ليصبح القائد الثاني للأهلي خلف محمد الشناوي بعد رحيل الثلاثي حسام عاشور وأحمد فتحي وشريف إكرامي بنهاية الموسم الجاري قال: "مسوؤلية صعبة".

وأكمل "اللعب في الأهلي يحملني مسؤولية كبيرة بكل تأكيد، لكن شارة القيادة مسؤولية أصعب".

وعن عودة النشاط الكروي قال: "أتمنى عودته في أسرع وقت بسبب الملل، لكن بكل تأكيد الكرة الآن ليست شيئا هاما أمام صحة أي شخص".

وبسؤاله عن رحيل الثلاثي قال: "سنفتقدهم جميعا بكل تأكيد، سأفتقد ثقافة إكرامي وقيادة عاشور وقوة فتحي في الملعب".

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