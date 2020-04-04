كاكا يثني على رونالدو الذي جاوره وميسي.. ويختار أفضل وأسوأ لحظاته

أثنى البرازيلي ريكاردو كاكا على الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو ورونالدو لتنافسهما الكبير في السنوات الـ 15 الأخيرة.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

أفضل لاعب في العالم 2007 جاءت إجابته عبر أسئلة موقع الاتحاد الدولي "فيفا" عبر إنستجرام.

كاكا قال "اعتقد أن كلاهما لابد أن يكون ممتنا للآخر، لأن كلاهما يدفع الآخر لتقديم الأفضل، وهو بالنسبة لنا ممتع ومهم ومحظوظون لمشاهدته".

وأردف "اعتقد أن ليونيل ميسي عبقري يمتلك موهبة نقية، الطريقة التي يلعب ويفكر بها مميزة".

وتابع "لعبت مع كريستيانو رونالدو وكان الأمر ممتعا للغاية، رونالدو مثل الآلة، ليس فقط سريع وقوي ومليء بالطاقة بل أيضا قوي ذهنيا".

وواصل "يريد الفوز ومن ثم يريد اللعب بشكل أفضل في المباراة المقبلة ليكون الأفضل، بالنسبة لي ذلك أفضل ما يمتلك".

وأكمل "في تاريخ كرة القدم ميسي ورونالدو بالطبع في قائمة أفضل 5 لاعبين".

وتابع "أنا أكثر من محظوظ لأنني لعبت أمام هؤلاء ولعبت أيضا مع كريستيانو هو أمر لا يصدق، نحن محظوظون جدا لرؤية الثنائي معا".

وعن أفضل من جاور في منتخب البرازيل "لعبت بجوار لاعبين عظماء لكن رونالدو دا ليما الأفضل، بعده رونالدينيو الذي خضت أمامه عدة مباريات مع ميلان وريال مدريد".

وواصل "اللحظة المميزة في مسيرتي؟ لا توجد لحظة واحدة، لكن أكثرها كان مع ميلان، الفوز بدوري أبطال أوروبا 2007 وكأس العالم للأندية وجائزتي البالون دور وأفضل لاعب في العالم".

وأتم "أسوأ لحظة؟ إسطنبول 2005 (نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول)، لا أريد قول أكثر من ذلك".

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