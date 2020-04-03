مالك لاريسا: نُغمض أعيننا أمام بعض الأمور التي يفعلها وردة.. لاعب موهوب

الجمعة، 03 أبريل 2020 - 23:56

كتب : FilGoal

عمرو وردة - لاريسا

يتمنى أليكس كوجياس المالك الرئيسي لنادي لاريسا اليوناني (صاحب الأسهم الأكبر في النادي) استمرار عمرو وردة في صفوف فريقه، مشيرا إلى "نُغمض أعيننا أمام بعض وقائعه".

وقال مالك لاريسا: "أرغب بشدة في بقاء الثنائي المعار عمرو وردة وأرجيس كاجي في صفوف الفريق. ثنائي رائع ويمتلك قدرات مميزة للغاية".

وأضاف في تصريحاته مع إذاعة (FOCUS 103.6) والتي نقلتها صحيفة aelole "عمرو وردة لاعب موهوب ولكننا أيضا نُغمض أعيننا أمام بعض الأمور التي يفعلها".

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وواصل "أفعل ذلك ومدربه يفعل ذلك أيضا. أتمنى استمرار وردة معنا".

وأكمل حديثه قائلا: "وردة وكاجي يقدران على اللعب في باوك بكل تأكيد، ولكنني أتمنى أن يوافق باوك على استمرار الثنائي معنا لموسم جديد".

ويلعب وردة في صفوف لاريسا اليوناني بعدما انتقل للفريق على سبيل الإعارة من باوك.

صاحب الـ 26 عاما قدم أداءً رائعا مع لاريسا ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 6 خلال ظهوره في 23 مباراة هذا الموسم.

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