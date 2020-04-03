فيفا يعلن أحقية من تخطوا 23 عاما المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سلسلة من التوصيات عقب انتهاء اجتماعها الأول الذي نُظم اليوم عقب مكالمة جماعية.

وجاءت التوصيات كالآتي:

البطولة الأولمبية:

-الحفاظ على معايير الأهلية المتوقعة أصلا (اللاعبون المولودون في أو بعد 01.01.1997 وثلاثة لاعبين إضافيين).

أي بإمكان اللاعبين الذين تخطوا 23 عاما خوض منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2021 بعد تأحيلها للصيف المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

المباريات الدولية للرجال:

-تأجيل كافة المباريات الدولية المقرر عقدها في يونيو 2020.

-تنظيم مناقشات ثنائية مع القارات حول تصفيات كأس العالم 2020 من أجل وضع اللمسات الأخيرة على جدول المباريات.

المباريات الدولية للسيدات:

-تأجيل كافة المباريات الدولية المقرر عقدها في يونيو 2020.

-تحديد مواعيد جديدة لتصفيات الدورة الأولمبية للسيدات.

-تنظيم مناقشات ثنائية مع القارات حول تصفيات كأس العالم 2020 من أجل وضع اللمسات الأخيرة على جدول المباريات.

بطولات فيفا:

-تأجيل كأس العالم تحت 20 عاما للسيدات المقرر إقامتها في بنما وكوستاريكا والتي كان مقررا عقدها في أغسطس وسبتمبر 2020.

-تأجيل كأس العالم تحت 17 عاما للسيدات المقرر إقامتها في الهند والتي كان مقررا عقدها في نوفمبر 2020.

-اتخاذ قرار بشأن نهائيات كأس العالم لكرة الصالات ليتوانيا 2020 المقرر إقامتها في سبتمبر 2020 بحلول نهاية أبريل 2020، وسيتم بالفعل النظر في مواعيد التأجيل المحتمل.

وتشارك مصر في كأس العالم لكرة الصالات بعدما احتلت وصافة البطولة الإفريقية خلف المغرب.

وإنشاء صندوق دعم عالمي لكرة القدم

-تعيين شخص واحد لكل اتحاد للتنسيق حول هذا الموضوع مع فيفا مع إبقاء مجموعات العمل الأخرى على علم بالتطورات.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

غريب في بلاد غريبة – عفروتو في أذربيجان

الأهلي يجيب:هل فاوض أي لاعب لخلافة فتحي

إنبي يرد على أنباء مفاوضات الأهلي لضم ظهيره الأيمن

حين احتفل الكوكب بمئوية كرة القدم

تحذير شديد اللهجة من يويفا للاتحاد البلجيكي