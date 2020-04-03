باهر المحمدي لـ في الجول: لن أرحل من الإسماعيلي إلا للخارج فقط

الجمعة، 03 أبريل 2020 - 22:17

كتب : ياسر الشريف

باهر المحمدي

تحدث باهر المحمدي قائد الإسماعيلي عن تمسكه بالاستمرار مع الدراويش وعدم الرحيل لأي فريق "إلا إذا كان العرض خارجيا".

وقال باهر المحمدي: "لن أرحل من الإسماعليي إلا للخارج فقط".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "مستمر مع الدراويش ولن أرحل لفريق داخل مصر. الرحيل فقط سيكون للخارج، عندما يكون العرض خارجيا ويناسب النادي ويناسبني".

أخبار متعلقة
الإسماعيلي لـ في الجول: لا عروض رسمية للاعبي الفريق مدير التسويق والتعاقدات بالإسماعيلي لـ في الجول: لا تفكير في الاستغناء عن أي لاعب يحتاجه الفريق همام طارق: أسعى لتحقيق بطولة يتذكرني بها جماهير الإسماعيلي.. لدي عروض لكنها مؤجلة حوار في الجول – أحمد مدبولي: الشائعات أثرت في مسيرتي داخل الزمالك.. وأحلم بالبطولة مع الإسماعيلي

وتابع "أوافق على رؤية النادي والتي ترى مصلحة النادي ومصلحتي في نفس الوقت".

وأشار "سبق ووافقت على قرار النادي بالاستمرار مع الفريق هذا الموسم ورفض الانتقال في يناير لفريق خارج مصر".

وأوضح "نادي الوحدة الإماراتي كان يرغب في التعاقد معي وكذلك أحد أندية تركيا، ولكنني وافقت وقتها على طلب الإسماعيلي واستمريت بشكل طبيعي مع الدراويش".

باهر المحمدي صاحب الـ 23 عاما يمتد عقده مع الإسماعيلي حتى عام 2022.

وشارك باهر المحمدي في 16 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفين والصناعة مرة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

غريب في بلاد غريبة – عفروتو في أذربيجان

الأهلي يجيب:هل فاوض أي لاعب لخلافة فتحي

إنبي يرد على أنباء مفاوضات الأهلي لضم ظهيره الأيمن

حين احتفل الكوكب بمئوية كرة القدم

تحذير شديد اللهجة من يويفا للاتحاد البلجيكي

في الدوري الإسماعيلي باهر المحمدي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مالك لاريسا: نُغمض أعيننا أمام بعض الأمور التي يفعلها وردة.. لاعب موهوب 5 دقيقة | المحترفون
"عودة إيجوايين لـ ريفر بليت مستحيلة" 43 دقيقة | أوروبا
أبرتورا وكلاوسورا.. تعرف على أنظمة الدوري والهبوط في مسابقات أمريكا الجنوبية ساعة | تقرير في الجول
فيفا يعلن أحقية من تخطوا 23 عاما المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021 ساعة | حلم طوكيو 2020
باهر المحمدي لـ في الجول: لن أرحل من الإسماعيلي إلا للخارج فقط ساعة | الدوري المصري
بعد تصريحات أسباب الرحيل عن الأهلي.. فتحي ينفي إجراء أي حوار صحفي 2 ساعة | الدوري المصري
الأول في الأرجنتين.. راسينج يعلن تخفيض رواتب اللاعبين بسبب فيروس كورونا 2 ساعة | أمريكا
غريب في بلاد غريبة – عفروتو في أذربيجان "التي تنام مبكرا" 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي يكشف لـ في الجول تفاصيل تعثر تجديد فتحي مع الأهلي.. وفسخ وكالة اللاعب 2 مصدر في بيراميدز يكشف لـ في الجول: تفاصيل الاتفاق المبدئي مع فتحي.. وقيمة راتبه كل موسم 3 في الجول يكشف كواليس جلسة الـ5 ساعات بين فتحي ولجنة التخطيط في الأهلي 4 بعد رحيل إكرامي وعاشور وفتحي.. تعرف على ترتيب قادة الأهلي للموسم المقبل
قد ينال إعجابك