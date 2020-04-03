باهر المحمدي لـ في الجول: لن أرحل من الإسماعيلي إلا للخارج فقط

تحدث باهر المحمدي قائد الإسماعيلي عن تمسكه بالاستمرار مع الدراويش وعدم الرحيل لأي فريق "إلا إذا كان العرض خارجيا".

وقال باهر المحمدي: "لن أرحل من الإسماعليي إلا للخارج فقط".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "مستمر مع الدراويش ولن أرحل لفريق داخل مصر. الرحيل فقط سيكون للخارج، عندما يكون العرض خارجيا ويناسب النادي ويناسبني".

وتابع "أوافق على رؤية النادي والتي ترى مصلحة النادي ومصلحتي في نفس الوقت".

وأشار "سبق ووافقت على قرار النادي بالاستمرار مع الفريق هذا الموسم ورفض الانتقال في يناير لفريق خارج مصر".

وأوضح "نادي الوحدة الإماراتي كان يرغب في التعاقد معي وكذلك أحد أندية تركيا، ولكنني وافقت وقتها على طلب الإسماعيلي واستمريت بشكل طبيعي مع الدراويش".

باهر المحمدي صاحب الـ 23 عاما يمتد عقده مع الإسماعيلي حتى عام 2022.

وشارك باهر المحمدي في 16 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفين والصناعة مرة.

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