"عودة إيجوايين لـ ريفر بليت مستحيلة"

قال جورجي إيجوايين إن نجله جونزالو لن يعود للعب في صفوف ريفر بليت خلال العامين المقبلين.

وتحدث والد إيجوايين قائلا: "جونزالو سيظل رفقة يوفنتوس حين ينتهي تعاقده في نهاية الموسم المقبل".

وأكمل "من المستحيل أن يعود جونزالو إلى ريفر بليت لأنه كما قلت لديه عامين في تعاقده مع يوفنتوس وهو يريد إكمالهما".

وسجل إيجوايين ثمانية أهداف وصنع مثلهم مع يوفنتوس خلال الموسم الجاري.

اللاعب صاحب الـ32 عاما لعب في صفوف ريفر بليت من صفوف الناشئين حتى عام 2007 إلى أن انضم لريال مدريد في ذلك الوقت.

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