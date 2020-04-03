"عودة إيجوايين لـ ريفر بليت مستحيلة"

الجمعة، 03 أبريل 2020 - 23:19

كتب : FilGoal

جونزالو إيجوايين - يوفنتوس - أودينيزي - كأس إيطاليا

قال جورجي إيجوايين إن نجله جونزالو لن يعود للعب في صفوف ريفر بليت خلال العامين المقبلين.

وتحدث والد إيجوايين قائلا: "جونزالو سيظل رفقة يوفنتوس حين ينتهي تعاقده في نهاية الموسم المقبل".

وأكمل "من المستحيل أن يعود جونزالو إلى ريفر بليت لأنه كما قلت لديه عامين في تعاقده مع يوفنتوس وهو يريد إكمالهما".

أخبار متعلقة
أبرتورا وكلاوسورا.. تعرف على أنظمة الدوري والهبوط في مسابقات أمريكا الجنوبية فيفا يعلن أحقية من تخطوا 23 عاما المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021 الأول في الأرجنتين.. راسينج يعلن تخفيض رواتب اللاعبين بسبب فيروس كورونا

وسجل إيجوايين ثمانية أهداف وصنع مثلهم مع يوفنتوس خلال الموسم الجاري.

اللاعب صاحب الـ32 عاما لعب في صفوف ريفر بليت من صفوف الناشئين حتى عام 2007 إلى أن انضم لريال مدريد في ذلك الوقت.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

غريب في بلاد غريبة – عفروتو في أذربيجان

الأهلي يجيب:هل فاوض أي لاعب لخلافة فتحي

إنبي يرد على أنباء مفاوضات الأهلي لضم ظهيره الأيمن

حين احتفل الكوكب بمئوية كرة القدم

تحذير شديد اللهجة من يويفا للاتحاد البلجيكي

الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
حسين السيد يكشف المرة الوحيدة التي فاوضه فيها الزمالك.. واندهاش أحمد مرتضى ساعة | الدوري المصري
مؤمن زكريا يشرح طبيعة برنامجه العلاجي.. ويكشف عن جلسة مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
أيمن أشرف: حسين السيد يستحق فرصة ثانية مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
ظهير إنبي لـ في الجول: أحلم مثل الجميع باللعب بقميص الأهلي ولكن 2 ساعة | الدوري المصري
كاكا يثني على رونالدو الذي جاوره وميسي.. ويختار أفضل وأسوأ لحظاته 2 ساعة | أوروبا
مالك لاريسا: نُغمض أعيننا أمام بعض الأمور التي يفعلها وردة.. لاعب موهوب 2 ساعة | المحترفون
"عودة إيجوايين لـ ريفر بليت مستحيلة" 3 ساعة | أوروبا
أبرتورا وكلاوسورا.. تعرف على أنظمة الدوري والهبوط في مسابقات أمريكا الجنوبية 4 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي يكشف لـ في الجول تفاصيل تعثر تجديد فتحي مع الأهلي.. وفسخ وكالة اللاعب 2 مصدر في بيراميدز يكشف لـ في الجول: تفاصيل الاتفاق المبدئي مع فتحي.. وقيمة راتبه كل موسم 3 في الجول يكشف كواليس جلسة الـ5 ساعات بين فتحي ولجنة التخطيط في الأهلي 4 بعد رحيل إكرامي وعاشور وفتحي.. تعرف على ترتيب قادة الأهلي للموسم المقبل
قد ينال إعجابك