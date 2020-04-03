بسبب كورونا.. سون يقضي فترة التجنيد العسكري في كوريا الجنوبية

يسعى الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنام الإنجليزي خوض فترة التجنيد العسكري الإجباري في كوريا الجنوبية أثناء توقف الدوري الإنجليزي بسبب تفشي فيروس كورونا.

من المنتظر أن يخضع سون هيونج للفترة لأداء الخدمة العسكرية لمدة شهر واحد وفقا للسلطات في البلاد.

سون حظى بتقليص مدة الخدمة العسكرية الإجبارية لمدة شهر واحدا بدلا من عامين بعد قيادته منتخب بلاده للفوز بدورة الألعاب الآسيوية 2018.

وحصل اللاعب على الضوء الأخضر من توتنام للسفر لـ كوريا الجنوبية لأداء الخدمة العسكرية في ظل إيقاف الدوري حتى 30 أبريل المقبل.

ولا زال سون يتعاف من إصابته في الكتف التي تعرض لها في فبراير الماضي.

اللاعب البالغ 27 عاما سجل 14 هدفا في 27 مباراة بجميع المسابقات بقميص الديوك اللندنية.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

تيدي شيرنجهام.. الأمير الذي أكمل مسيرة الملك

كمونة لـ في الجول: وليد سليمان يستطيع أن يكون قائدا لـ الأهلي

رسائل مختلفة إلى أحمد فتحي

كريم يحيى يتحدث لـ في الجول عن عودته لـ الأهلي بعد رحيل فتحي

دي بروين: إن عاد الموسم فجأة سيصاب كل اللاعبين

إلى أي مدى تعرف أبو تريكة