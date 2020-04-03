بسبب كورونا.. سون يقضي فترة التجنيد العسكري في كوريا الجنوبية

الجمعة، 03 أبريل 2020 - 00:33

كتب : FilGoal

سون يحتفل بهدف توتنام القاتل في أستون فيلا

يسعى الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنام الإنجليزي خوض فترة التجنيد العسكري الإجباري في كوريا الجنوبية أثناء توقف الدوري الإنجليزي بسبب تفشي فيروس كورونا.

سون هيونج مين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

من المنتظر أن يخضع سون هيونج للفترة لأداء الخدمة العسكرية لمدة شهر واحد وفقا للسلطات في البلاد.

سون حظى بتقليص مدة الخدمة العسكرية الإجبارية لمدة شهر واحدا بدلا من عامين بعد قيادته منتخب بلاده للفوز بدورة الألعاب الآسيوية 2018.

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وحصل اللاعب على الضوء الأخضر من توتنام للسفر لـ كوريا الجنوبية لأداء الخدمة العسكرية في ظل إيقاف الدوري حتى 30 أبريل المقبل.

ولا زال سون يتعاف من إصابته في الكتف التي تعرض لها في فبراير الماضي.

اللاعب البالغ 27 عاما سجل 14 هدفا في 27 مباراة بجميع المسابقات بقميص الديوك اللندنية.

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