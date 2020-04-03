ميرور: نيمار يتبرع سرا لمحاربة تفشي فيروس كورونا

تبرع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان بمبلغ ٥ ملايين ريال برازيلي أي ما يعادل ٨٨١ ألف يورو للمساعدة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩". وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان

وقال التقرير إن النجم البرازيلي تبرع سرا لمنظمة يونيسيف وكذلك صندوق تضامن خاص بالمشاهير.

وسيتم استخدام أموال نيمار لمعالجة ضحايا فيروس كورونا وكذلك علاج الأزمات الناجمة عنه ودعم الذي عانوا بسبب انتشاره سواء من الجهة الصحية أو الحياة العملية.

نيمار تبرع سرا، لكن برنامج Fofocalizando في التلفزيون البرازيلي سلط الضوء على ما فعله نجم سان جيرمان.

ولا يعد نيمار هو النجم الوحيد الذي تبرع لمحاربة تفشي الفيروس، جاري لينيكر نجم إنجلترا السابق ومقدم البرامج الشهير تبرع براتب شهرين للصليب الأحمر البريطاني، ونوفاك ديوكوفيتش نجم التنس تبرع بمليون يورو لشراء معدات طبية في صربيا وغيرهم من النجوم.

فيروس كورونا تفشى بشكل كبير في العالم وأصاب أكثر من مليون شخص وقتل ما أكثر من ٥٠ ألف شخصا.

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