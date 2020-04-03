ريكورد: فيفا ينصف سبورتنج ويُغرم الزمالك بسبب شيكابالا

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحق لنادي سبورتنج لشبونة ف شكواه ضد الزمالك بسبب صفقة ضم محمود عبد الرازق "شيكابالا". وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ريكورد" البرتغالية.

وأشار الفيفا إلى أن الحق في صف الفريق البرتغالي، وبالتالي سيحصل سبورتنج على نصف مليون يورو بالإضافة للفائدة.

شيكابالا انضم إلى سبورتنج لشبونة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية لعام ٢٠١٤ بمبلغ يصل إلى ٣٠٠ ألف يورو وفقا للتقرير، "لكن بعد عام ونصف من المنازعات عاد إلى الزمالك". وفقا للتقرير.

واتجه سبورتنج في عام ٢٠١٦ إلى فيفا لشكوى الزمالك "لعدم الامتثال للاتفاق المزمع بين الطرفين"، حينما غادر صاحب الـ٣٤ عاما الفريق البرتغالي إلى نظيره المصري.

وبعد ٤ أعوام من الشكوى جاء رد فيفا بتغريم الزمالك نصف مليون يورو بجانب الفائدة بسبب عدم امتثال الفارس الأبيض باتفاقه مع سبورتنج.

شيكابالا عاد إلى الزمالك في أغسطس ٢٠١٥ قبل أن يعار لنصف موسم إلى الإسماعيلي، ثم يعار مرة أخرى إلى الرائد ثم إلى فريق أبولون سميرنيس اليوناني وحاليا يرتدي شارة قيادة الفارس الأبيض.

وخلال فترته مع سبورتنج لشبونة لعب شيكابالا مباراة وحيدة بقميص الفريق الأول، وخمس مباريات بقميص الرديف.

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